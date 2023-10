Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit Kettenreaktion

Landau (ots) – Am Nachmittag des 06.10.2023 kam es durch eine Fehlbedienung eines PKW mit Automatikgetriebe zu einer Kettenreaktion an der Ampelanlage in der Johannes Kopp Straße in Landau.

Nachdem der Unfallverursacher vom Bremspedal abrutschte und auf das Gaspedal geriet, machte das Fahrzeug einen Sprung nach vorne und traf dort zunächst den Reifen eines 11-jährigen Fahrradfahrers.

Dieser kam zu Fall und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem vor dem Fahrradfahrer wartenden PKW. Dieser wurde durch den Aufprall auf ein weiteres wartendes Fahrzeug geschoben.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EURO.

Einbruch in mehrere Geschäfte

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu 2 Einbrüchen in ein Cafe und ein Bekleidungsgeschäft in der Königstraße in Landau. Nach Aufhebelns eines Fensters/ Terrassentür wurden 3 komplette Kuchen, Bargeld, Winterjacken und ein Mobiltelefon entwendet.

Aufgrund der örtlichen Nähe und der gleichen Tatzeiträume dürfte es sich um die gleichen Täter gehandelt haben.

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Am 06.10.2023 gegen 17:25 Uhr, wurde in der Maximilianstraße in Landau ein 56 jähriger Fiatfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte hierbei Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,03 Promille.

Eine Überprüfung ergab zudem, dass eine Sperre der Fahrerlaubnis vorhanden war. Den Beschuldigten erwartet nun zusätzlich zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eine weitere bezüglich eines Fahren ohne Fahrerlaubnis.