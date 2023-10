Motorradunfall mit Personenschaden

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Ein 18-Jähriger aus Bad Bergzabern befuhr mit seinem Motorrad die B38 von Schweigen-Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Oberotterbach. In einer Kurve, kurz nach dem Ortsausgang Schweigen-Rechtenbach, kam er aufgrund zu starker Schräglage zu Fall und landete mitsamt Motorrad im Grünstreifen.

Der Zweiradfahrer wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Verkehr musste bis zum Ende der Verkehrsunfallaufnahme geregelt werden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Birkweiler (ots) Am Sonntag 08.10. 2023 im Zeitraum zwischen 17:10-18:10 Uhr kam es in der Hauptstraße in Birkweiler zu einer Unfallflucht. Das Fahrzeug des Geschädigten war hierbei ordnungsgemäß in Längsaufstellung auf Höhe der Hausnummer 21 geparkt.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht: Einmal quer durch den Wingert

Böchingen (ots) – Am Morgen des 07.10.2023 meldet sich ein Fahrer eines PKW und teilt mit, dass er in der Nacht einen Verkehrsunfall auf der L513 zwischen Walsheim und Böchingen hatte. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam.

Bei der folgenden Fahrt durch den dortigen Weinberg wurden insgesamt 17 Wingertszeilen beschädigt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Während der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Unfallbeteiligten wurde einbehalten und zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft gesendet.

Verkehrsunfallflucht

Siebeldingen (ots) – Am 07.10.2023 kam es in der Weinstraße in Siebeldingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Godramstein geparkt.

Gegen 12:45 Uhr hörte eine Nachbarin einen lauten Knall, konnte jedoch auf der Straße kein weiteres Fahrzeug mehr feststellen. Das Fahrzeug des Geschädigten wies eine Beschädigung im Bereich der Vorderachse auf. An der Unfallörtlichkeit konnte noch eine Opel Radzierblende festgestellt werden, die vermutlich vom Unfallfahrzeug stammt.