Verkehrsunfall im Alkohol- und Drogenrausch verursacht

A643 Mainz (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der A643 in Richtung A60 im Bereich Mainz/Mombach Reifen- und Fahrzeugteile auf allen Fahrstreifen verteilt seien. Kurz darauf teilte ein weiterer Zeuge mit, dass zwischen den Anschlussstellen Mainz/Mombach und Mainz/Gonsenheim ein Opel Meriva unterwegs sei, der stark Unfall beschädigt sei

und vorne links nur noch auf der Felge fahre.

Aus dem Radkasten sei Funkenschlag und eine Rauchentwicklung erkennbar. Im Rahmen der Fahndung konnte kurz darauf das angegebene Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Mainz/Gonsenheim festgestellt werden.

Der 42-jährige Fahrzeugführer befand sich in unmittelbarer Nähe. Er räumte ein, auf der Autobahn mit der Beton-Gleitwand kollidiert zu sein. Eine Überprüfung bestätigte diese Aussage.

Da er stark nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein Atem-Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen beachtlichen Wert von 4,01 Promille Atemalkohol. Weiterhin lag der begründete Verdacht vor, dass er zusätzlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Mainz (ots) – Am Freitagnachmittag kam es in der Geschwister-Scholl-Str., 55129 Mainz in Höhe der Autobahnauffahrt zur A60 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Der PKW befährt die Geschwister-Scholl-Str. in Fahrtrichtung Rheinhessenstraße.

An der Lichtzeichen Anlange in Höhe der Autobahnauffahrt zur A60 ordnet sich der PKW in die Linksabbiegerspur ein. Beim Links abbiegen kommt es zur Kollision mit einer kreuzenden Straßenbahn. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden, die Straßenbahn kann ihre Fahrt fortsetzen. Personen kamen bei dem Verkehrsunfall nicht zu Schaden.

Da die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang widersprüchlich erscheinen bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen werden gebeten die Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.:06131/654310) zu kontaktieren.

Kreis Mainz-Bingen

Tuning-Kontrolltag der PI Bingen

Bingen (ots) – Am Freitag, den 06.10.2023 wurde im Zeitraum von 10-17 Uhr, ein gemeinsamer Tuningkontrolltag der Polizeidirektion Bad Kreuznach durchgeführt. Hierzu wurden durch Beamte der Polizeiinspektionen Bingen, Kirn und Bad Kreuznach mit Unterstützung spezialisierter Kräfte der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zwei parallel betriebene, stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet Bingen (Büdesheim + Kempten) eingerichtet.

Hauptzielrichtung der Kontrollmaßnahmen war das Erkennen von illegalen Veränderungen an Kraftfahrzeugen. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Vielzahl an Verstößen festgestellt und geahndet.

Bei insgesamt 36 Fahrzeugen konnten entsprechende nicht erlaubte bzw. nicht durch einen Sachverständigen abgenommene technische Veränderungen festgestellt werden. Dies führte in den jeweiligen Einzelfällen zum erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die meisten Veränderungen konnten im Bereich der Rad-Reifenkombinationen, der Montage von Distanzscheiben sowie Veränderungen an Fahrwerken ausgemacht werden. Mit den Fahrzeugführern wurden entsprechende Aufklärungsgespräche hinsichtlich des Gefährdungspotentials solcher oft unbedacht durchgeführter Veränderungen geführt um weitere Verstöße in der Zukunft zu vermeiden.

Zudem ergab sich bei insgesamt 4 Fahrzeugführer der Verdacht der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel. Diesen wurden zu Nachweiszwecken entsprechende Blutproben entnommen.

Besonders auffällig war darüber hinaus die hohe Anzahl festgestellter Gurtverstöße. Insgesamt konnten 33 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt einer Kontrolle unterzogen werden.

Folgende Verstöße wurden festgestellt und entsprechend geahndet:

36 Ordnungswidrigkeiten Erlöschen der Betriebserlaubnis

4 Verdacht Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

4 Strafanzeigen Verstoß Betäubungsmittelgesetz

33 Sicherheitsgurte nicht angelegt

4 Nutzungen eines Mobiltelefons während der Fahrt

1 Hauptuntersuchung abgelaufen

1 Kind nicht ausreichend im Fahrzeug gesichert

1 Ladung nicht ausreichend gesichert

Diebstahl von Baumaschinen

Bingen (ots) – Zwischen Samstag 30.09.2023 um 18:30 Uhr und Mittwoch 04.10.2023 gegen 07:30 Uhr wurde in Sprendlingen in der Zotzenheimer Straße durch einen unbekannten Täter mehrere Baumaschinen entwendet.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Bingen (ots) – Am Samstag 07.10.2023 gegen 14 Uhr, befuhr der 57-jährige mit seinem Fahrrad die Hafenstraße in Bingen am Rhein aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Autofähre. Ein Pkw mit Anhänger, welcher die Hafenstraße in gleiche Richtung befuhr, überholte den Radfahrer und touchierte diesen beim wieder einscheren.

Durch den Zusammenstoß mit dem Anhänger fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, werden gebeten sich mit der PI Bingen, Tel. 06721-905-0 in Verbindung zu setzen.