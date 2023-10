Verletzte nach Versprühen von Reizstoff

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am Freitag 06.10.2023 gegen 23 Uhr, gingen einige Notrufe bei der Polizei ein, da mehrere Personen im Festzelt auf der „Rheindürkheimer Kerwe“ über Atemwegsbeschwerden klagten. Noch vor Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes hatte der Veranstalter bereits veranlasst, dass die schätzungsweise 500-600 Festzeltbesucher kurzfristig ins Freie gehen und das Zelt durchgelüftet wird.

Es ergaben sich vor Ort Hinweise darauf, dass ein noch unbekannter junger Mann im Zelt vermutlich mit einem Reizstoffsprühgerät die Luft kontaminierte. Hierdurch klagten 4 Personen über Atemwegsbeschwerden, blieben jedoch leicht verletzt und mussten glücklicherweise nicht weiter versorgt werden.

Nach der Durchlüftung des Festzelts konnten alle Besucher wieder weiterfeiern. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241-8520 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Worms (ots) – Am heutigen Freitag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem 38-jährigen Beifahrer in einem Pkw die B 9 aus Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Etwa auf Höhe der Einmündung zur Straße „In der Hollerhecke“ verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Gebüsch, auf dem Dach, zum Liegen. Hierdurch wurde auch die Umzäunung eines dort befindlichen Firmengeländes beschädigt. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig befreien und das Fahrzeug verlassen.

Sie zogen sich durch die Kollision vermutlich nur leichtere Verletzungen zu und wurden durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort und unterstützten bei den Rettungsmaßnahmen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw, die durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran erfolgen musste, wurde die B 9 zeitweise in Fahrtrichtung Worms gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Hierdurch kam es, bis zur Beendigung der Maßnahmen gegen 19:30 Uhr, kurzfristig zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrzeugführer aufgrund von Sekundenschlaf den Verkehrsunfall verursacht hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Bauwagen gestohlen – Zeugen gesucht

Worms-Herrnsheim (ots) – Unbekannte haben in der Zeit von Freitag 29.09.2023 um 08 Uhr bis Dienstag 03.10.2023 um 17 Uhr, einen ausgebauten Bauwagen gestohlen. Der grüne Wohnanhänger befand sich auf einer Wiese eines Privatgrundstücks zwischen Herrnsheim und Abendheim. Mit einem Zugfahrzeug dürften die Täter den Bauwagen vom Grundstück gezogen und die Örtlichkeit über die K 18 verlassen haben.

An der Seite des Anhängers befand sich ein weißes Schild mit schwarzer Aufschrift „ZUM BERIG 2“. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall – insbesondere zum Verbleib des Bauwagens – geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de möglich.