Ein falscher Spendensammler am Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots) – Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufsmarktes im Industriegebiet verständigten die Polizei, da sie einen mutmaßlichen Betrüger im Eingangsbereich feststellten. Dieser führte eine Kladde mit einem Formular einer Hilfsorganisation mit sich, womit er um Spenden bat.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der rumänische Staatsangehörige nicht in wohltätigem Zwecke, sondern in seine eigene Tasche sammelte. Die eingesetzten Polizeibeamten unterbanden dies vor Ort.

Die Polizei Kaiserslautern bittet darum, dass sich Personen melden, welche dem Mann möglicherweise Bargeld übergeben haben. Hinweise an die PI Kaiserslautern 2 unter Tel: 0631 369-2250 oder per

E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|ch

Sachbeschädigungen rund um die Fußballpartie

Kaiserslautern (ots) – Die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 trennten sich am Freitagabend mit einem 3:1 auf dem Betzenberg. Mehr als 43.000 Zuschauer verfolgten die Partie im Fritz-Walter-Stadion. Die Kräfte der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums Westpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie deren Netzwerkpartner sorgten rund um die Begegnung für einen möglichst reibungslosen Ablauf.

Die Mehrheit der Fans hielten sich an die Regeln, dennoch mussten Einsatzkräfte einschreiten, wenn sich Fans daneben benommen haben. Rund um das Spiel registrierte die Polizei bislang zahlreiche Sachbeschädigungen, eine Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wegen des abbrennen von Pyrotechnik im Block der Gästefans hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Auf Seiten der Bundespolizei konnte sowohl die An- als auch die Abreisephase über den Hauptbahnhof Kaiserslautern problemlos gewährleistet werden. Um Fanströme zu lenken, sperrte die Polizei zeitweise den Elf-Freunde-Kreisel. |erf

Randalierer betritt Wohnung und beschädigt Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Morgen des 08.10.2023 sorgte ein 22-jähriger US-Amerikaner in dem Stadtteil Siegelbach durch sein aggressives Verhalten für einen Polizeieinsatz. Besorgte Anwohner meldeten der Polizei einen Mann, der mit einem Baseballschläger auf geparkte Fahrzeuge einschlug.

Die sofort ausgerückten Polizeibeamten konnten den Vandalen festnehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass er zunächst einen Baseballschläger aus einer unverschlossenen Garage entwendet hatte. Damit schlug er die Fensterscheibe eines Wohnhauses ein, in welchem sich zur Tatzeit keine Personen aufhielten, bevor er weiter auf der Straße sein Unwesen trieb.

Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeidienststelle wurde der Mann an die Militärpolizei übergeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0631 369-2620 oder per E-Mail unter kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de beim Kriminaldauerdienst in Kaiserslautern zu melden.|ch

Wer hat den Wagen beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelte in der Friedenstraße Ecke Mennonitenstraße wegen einer Sachbeschädigung. Ein 35-jähriger Mann parkte seinen schwarzen VW Passat am Mittwochabend am Straßenrand. Als er am Donnerstag um 08 Uhr an seinen Pkw zurückkam, bemerkte der 35-Jährige, dass das Fahrzeug mit einer öligen Flüssigkeit überschüttet wurde.

Alle Reinigungsversuche schlugen fehl. Um welche Flüssigkeit es sich handelt ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der Mann fiel den Ordnungshütern in den frühen Morgenstunden des 07.10.2023 auf, da er mit seinem Fahrzeug nur noch auf einer Felge an der Vorderachse im Innenstadtgebiet von Kaiserslautern unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Da der Mann sich zunehmend aggressiv und unkooperativ verhielt musste ihm mit Zwang auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Da die Herkunft des Unfallschadens nicht geklärt werden konnte, wird jetzt gegen den Mann unter anderem wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.|ch

Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Kaiserslautern (ots) – Bisher unbekannte Taschendiebe entwendeten einem 50-jährigen Mann aus Kaiserslautern am Freitagmittag in einem Supermarkt die Geldbörse. Dem Mann wurde beim Einkaufen das Portemonnaie mitsamt Bargeld und wichtigen Dokumenten gestohlen. Dabei bemerkte der Geschädigte zwei Frauen, welche sich für ihn verdächtig verhielten.

Die Polizei bittet daher um Hinweise zu 2 südländisch aussehenden Frauen, welche sich am 06.10.2023, um die Mittagszeit in der Zollamtstraße aufgehalten haben. Die beiden Frauen sollen ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein. Sie waren hell bekleidet und hatten lange dunkle Haare.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter der Tel: 0631 369-2620 oder der E-Mail-Adresse kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de rund um die Uhr entgegen.|ch

Kreis Kaiserslautern

Demonstration in Ramstein

Ramstein-Miesenbach (ots) – Rund 100 Menschen versammelten sich am Samstagmittag im Stadtkern von Ramstein zur Demonstration „Ami go home“. Der Aufzug am Nachmittag verlief friedlich. Ausgangspunkt war gegen 12 Uhr das Congress Center Ramstein.

Die Wegstrecke führte vom Bahnhof, über die Landstuhler Straße zur L 356. Von dort aus ging es über die Kindsbacher Straße wieder zurück zum Congress Center. Um 15.30 Uhr wurde die Versammlung nach Abschluss der letzten Redebeiträge beendet.

Während des Aufzugs kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Neben der Polizei war auch die Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern im Einsatz. |kfa

Schwerer Verkehrsunfall mit allein beteiligtem Motorradfahrer

Trippstadt (ots) – Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich ein 35-Jähriger US-Amerikaner bei einer Motorradtour auf der Kreisstraße 53 im Landkreis Kaiserslautern zugezogen. Der Mann befuhr alleine mit seinem Sportmotorrad eine Kreisstraße bei Trippstadt.

In einer Kurve kam er nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste-Hilfe.

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Westpfalz-Klinikum eingeliefert.

Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme mehr als eine Stunde gesperrt werden.|ch