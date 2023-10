Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Mannheim (ots) – Am 06.10.2023 gegen 13.20 Uhr, ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein 27-jähriger Radfahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage für Fußgänger.

Der Radfahrer überquerte auf dem Fußgängerfurt Höhe der Maybachstraße die Waldhofstraße in Richtung Paul-Gerhardt-Straße. Durch den Rotlichtverstoß kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 53-jährigen Mercedes Fahrer.

In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich eine Gehirnerschütterung zu, welche in einem anliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Nach kurzer Behandlungsdauer konnte der Unfallverursacher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 €.

Ein Ordnungswidrigkeiten Verfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Mit 1,28 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Mannheim (ots) – Am frühen Samstag gegen 01.30 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen 20-jährigen E-Scooter Fahrer, der die B 36 in Richtung Mannheim Zentrum fuhr, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Kontrolle.

Schnell war der Grund für seine Fahrweise klar. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille zu Tage.

Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Neben Führerschein rechtlichen Konsequenzen muss er sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Sachbeschädigung an KFZ

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Samstag 07.10.2023 zwischen 18-21 Uhr wurde in der Therese-Blase-Straße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke Mercedes Benz von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Hierbei wurde das Fahrzeug mittels eines unbekannten Gegenstands zerkratzt. Des Weiteren wurde das Stoffverdeck aufgeschlitzt.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Tel: 0621- 718490, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – Fahrradfahrer erleidet tödliche Verletzungen

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Samstag gegen 21.15 Uhr, kam es in der Neckarauer Straße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 39-jähriger Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen erlitt. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es an der o.g. Örtlichkeit zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer, welcher seinen schweren Verletzungen

noch am Unfallort erlag.

Das genaue Unfallgeschehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrsgruppe BAB Seckenheim.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, welche bis ca. 23.30 Uhr andauerte, musste die Neckarauer Straße teils gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Durch die RNV Mannheim wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.