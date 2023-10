Autofahrerin drängt Radfahrerin ab und beleidigt sie

Heidelberg (ots) – Eine 24-jährige Radfahrerin fuhr mit dem Fahrrad am Donnerstag gegen 20 Uhr an einem Supermarkt im Franzosengewann vorbei, wobei ihr ein weißer Mercedes mit einer weiblichen unbekannten Fahrerin entgegenkam. Anstatt in die ausreichende Lücke zwischen beiden geparkten Fahrzeugen rechts einzufahren, fuhr die unbekannte Fahrzeuglenkerin weiter der 24-jährigen

Radfahrerin entgegen.

Diese fuhr am rechten Fahrbahnrand entlang und befand sich bereits in der Engstelle in Höhe der Hindernisse und musste durch das rücksichtslose Verhalten der Autofahrerin stark ruckartig bremsen und von den Pedalen des Fahrrades springen. Als sich beide Beteiligten auf gleicher Höhe befanden, ließ die Unbekannte das Fenster herunter, beleidigte die 24-Jährige und fuhr davon. Die Ermittlungen in dieser Sache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Radfahrerin übersieht Straßenbahn – Unfall

Heidelberg (ots) – Eine 51-jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr die Kleinschmidstraße in Fahrtrichtung der Haltestelle „Stadtbücherei“ und wollte hierbei in Richtung der gegenüberliegenden Grünanlage Schwanenteich weiterfahren. Zeitgleich fuhr eine 60-jährige Straßenbahnfahrerin in die Haltestelle „Stadtbücherei“ in Fahrtrichtung Heidelberger Hauptbahnhof ein.

Beim Überqueren der Schienenanlage übersah die Radfahrerin die von rechts heranfahrende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Trotz Warnsignale sowie einem sofort eingeleiteten Bremsvorgang, konnte die Kollision mit der Radfahrerin nicht verhindert werden. Die 51-Jährige kollidiert infolgedessen mit der linken Fahrzeugseite der Straßenbahn.

Durch die Kollision wurde diese leicht verletzt. Durch mehrere Zeugen konnte eruiert werden, dass die Radfahrerin ohne Helm und mit Kopfhörern unterwegs war und dadurch vermutlich die Warnsignale der Straßenbahn nicht wahrgenommen hatte.

Die Radfahrerin hatte wohl mehrere Schutzengel dabei und wird hoffentlich in Zukunft mit Helm und ohne Kopfhörer im Straßenverkehr unterwegs sein. Der Linienverkehr war in beiden Fahrtrichtungen bis ca. 09:30 Uhr gesperrt.

Defekt an Elektronik verursacht Brand

Heidelberg (ots) – Durch einen Anwohner wurde am Donnerstag in der Turnerstraße eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Das Wohnhaus wurde durch eingesetzte Rettungskräfte vor Ort vollständig evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Vermutlich entstand dieser durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät.

Glücklicherweise setzte der Brand nicht auf das Gebäude über, sodass alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Sachschaden konnte bislang nicht genauer beziffert werden. Verletzt wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung niemand. Vor Ort befanden sich 9 Rettungskräfte der Feuerwehr sowie mehrere Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei.

Handgreiflichkeit nach Streit im Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Heidelberg/Wieblingen (ots) – Bereits vor rund vier Wochen, am 07. September gegen 10 Uhr, soll ein Seat-Fahrer einen 56-jährigen Mann in der Adlerstraße an der Einmündung zur Greifstraße mehrfach gestoßen haben, bis dieser schließlich das Gleichgewicht verlor, zu Boden fiel und sich leicht verletzte.

Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen dem Seat-Fahrer und dem 56-jährigen Radfahrer wegen rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr. Der Seat-Fahrer wird als sportlich, schlank und etwa 180 cm groß beschrieben.

Da im Rahmen der Ermittlungen wegen Körperverletzung noch nicht alle offenen Fragestellungen geklärt werden konnten, werden Zeugen gebeten, welche den Vorfall im September beobachtet haben, sich unter Tel.: 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg Süd zu melden.