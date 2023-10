Heidelberg/Weinheim (ots) – Einen kürzeren Moment der Panik haben ein 10 Monate altes Mädchen und ein 2 Jahre alter Junge bei ihren Eltern ausgelöst, als sie sich an verschiedenen Örtlichkeiten, aber mit gleichen modus operandi alleine im Fahrzeug der Eltern einschlossen.

In Weinheim gelangte am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr in der Bergstraße ein 2-jähriger in einem unbeobachteten Moment an den Autoschlüssel seiner Mutter und schloss sich selbstständig im PKW ein.Sichtlich vergnügt konnte er durch die hinzugerufene Polizei und seine Mutter auf der anderen Seite der Fensterscheibe letztendlich dazu gebracht werden, den richtigen Knopf auf dem Schlüssel zu betätigen und das Fahrzeug wieder zu öffnen.

Einen ähnlichen Spaß erlaubte sich ein 10 Monate altes Mädchen in Heidelberg. Sie schaffte es ebenfalls an den Fahrzeugschlüssel ihrer Mutter zu gelangen und in einem günstigen Moment das gemeinsame Transportmittel zu verschließen, ohne ihrer Mutter zuvor Einlass zu gewähren.

Vom Eintreffen der Polizei zeigte sich der Nachwuchs gänzlich unbeeindruckt und grinste fidel aus dem Fahrzeuginneren. Zum Zwecke des Öffnens des Fahrzeugs wurde die Mutter schließlich zu ihrer Wohnanschrift begleitet, während ein Teil des Streifenteams die Tochter an der Örtlichkeit durch das Autofenster hindurch bespaßte.

Nach Herbeiholen des Zweitschlüssels konnten Mutter und Tochter glücklich vereint werden.