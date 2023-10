Eiliger Autofahrer fährt Müllwerker an

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 14:15 Uhr, war ein Abfallentsorgungsfahrzeug in der Wredestraße unterwegs. Aufgrund der Leerung der Mülltonnen mussten mehrere Fahrzeuge hinter dem Abfallentsorgungsfahrzeug warten.

Ein 37-jähriger Autofahrer scherte daraufhin aus der Fahrzeugschlange aus und wollte das Entsorgungsfahrzeug überholen. Hierbei übersah er einen noch auf Fahrbahn gehenden Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs. Er erfasste den 59-Jährigen, wodurch dieser zu Boden fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 13:00 Uhr, kam es in der Oderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 75-jährigen Autofahrer und einer 79-jährigen Radfahrerin. Der Mann fuhr von dem dortigen Parkplatz der Metro in Richtung des Kreisverkehrs.

Die Frau fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem die Ausfahrt querenden Radweg in Richtung Flomersheimer Straße. Der 75-Jährige missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, es kam zur Kollision. Die 79-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.10.2023 – 05.10.2023) in eine Kindertagesstätte in der Georg-Herwegh-Straße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Erneut Fahrzeug aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Donnerstag (05.10.2023) auf Freitag (06.10.2023) schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines in der Weinbietstraße abgestellten VW Transporters ein und entwendeten Baumaschinen von ca 3.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht angeleinter Hund verursacht Unfall – Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 09:15 Uhr, war ein 52-jähriger Radfahrer auf dem Feldweg zwischen Limburgerhof und Rheingönheim unterwegs. Ein 66-Jähriger war zu Fuß mit seinem Hund auf einem querenden Feldweg unterwegs, als der nicht angeleinte Hund unvermittelt in Richtung des Radfahrers lief.

Dieser bremste stark ab, um den Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er über seinen Lenker und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.