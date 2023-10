Über 200 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 wurden durch Beamte der Polizei Germersheim bis in die späten Abendstunden Polizeikontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität in Lingenfeld, Rülzheim, Bellheim und Germersheim durchgeführt. Der Fokus lag auf den Parkanlagen, bekannten neuralgischen Punkten und der Innenstadt von Germersheim.

Es wurden insgesamt 15 Strafverfahren, hauptsächlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet, bei denen über 200 Gramm Betäubungsmittel sichergestellt wurden.

Eine weitere Person wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen und kam in die Justizvollzugsanstalt. Zwei Personen wurde die Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen untersagt, weil sie unter dem Einfluss von Drogen standen.

PKW Diebstahl

Wörth (ots) – Donnerstag zw. 02-03 Uhr, wurde ein Toyota Cruiser in Maximiliansau (Obere Weide) vom dortigen Firmengelände entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt aufs Gelände und entwendeten das Fahrzeug.

Entsprechende polizeiliche Ermittlungen werden in der Angelegenheit geführt.

Die Polizei Wörth bittet unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise.