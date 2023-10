Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Frankenthal (ots) – Der 11-jährige Geschädigte befuhr am 05.10.2023, gegen 07.20 Uhr, den Radweg parallel zur Lambsheimer Straße in Richtung Westring. Kurz vor der dortigen Lichtsignalanlage wurde er von einem nichtangeleinten Hund angesprungen und ihn den Arm gebissen, er wurde hierbei leicht verletzt.

Der Hundehalter, welcher als etwa 30-jähriger Mann, etwa 180cm groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und Jacke, sowie einer roten „Bommelmütze“, beschrieben wurde, entfernte sich ohne sich um den Jungen zu kümmern auf dem Westring in Richtung Schrebergärten. Bei dem Hund soll es sich um einen der Größe eines Golden Retriever, komplett braun, mit langem Fell und schwarzem Halsband gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.