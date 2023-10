Unfall mit Totalschaden (Foto)

Großfischlingen (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Mercedes-Fahrer die L507 von Edesheim kommend in Richtung Großfischlingen. Hier wollte er links in einen Feldweg einbiegen und ließ noch den Gegenverkehr passieren.

Im Rückspiegel konnte er erkennen, dass sich von hinten ein VW-Golf schnell näherte, weshalb er noch nach rechts in eine Feldwegeinmündung ausweichen wollte. Dies gelang nicht mehr und es kam zum fast ungebremsten Anstoß zwischen den Fahrzeugen, die hierbei jeweils Totalschaden erlitten.

Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurden beide Fahrzeugführer im Alter von 40 und 49 Jahren in Krankenhäuser verbracht. Die PKW wurden abgeschleppt.

Zu viel Neuer Wein

Edesheim (ots) – Am Donnerstag gegen 18:50 Uhr wurde in Edesheim in der Ruprechtstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle einer 57-jährigen Autofahrerin Alkoholgeruch aus dem Wageninneren festgestellt. Zunächst bestritt die Fahrerin, zuvor alkoholische Getränke konsumiert zu haben, gab aber dann doch reumütig zu, ein Viertel Neuen Wein getrunken zu haben.

Auch diese Angabe war wohl nicht komplett der Wahrheit entsprechend, denn ein Atemalkoholtest ergab 0,81 Promille. Die Fahrt unter Alkoholeinfluss wird der Frau einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro einbringen.

Unfallflucht an geparktem PKW

Rhodt (ots) – Am Freitag 06.10.2023 beschädigte in der Zeit von 11:30-12:30 Uhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen in der Gartenstraße, Höhe Hausnummer 20, abgestellten schwarzen PKW Toyota.

Wer Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei in Verbindung zu setzen.