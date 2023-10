Fahrradcodierung auf dem Stiftsplatz

Kaiserslautern (ots) – Die dunkle Jahreszeit steht schon vor der Tür und da ergeben sich auch für Fahrradfahrer einige Fragen: Funktioniert das Licht an meinem Rad? Wie verhalte ich mich als Radfahrer sicher im Straßenverkehr? Wie sichere ich meinen Drahtesel gegen Diebstahl?

Diese und weitere Fragen beantwortet das Beratungszentrum des Polizeipräsidium Westpfalz, zusammen mit dem ADFC Südwestpfalz, am:

Samstag 07.10.2023 von 09-13 Uhr, Stiftsplatz/Bereich Kirche, Kaiserslautern.

Zudem besteht die Möglichkeit sein Fahrrad codieren zu lassen. Eine Fahrradcodierung wirkt abschreckend auf Diebe. Sollte ein Langfinger doch zugreifen, ist es, nachdem das Zweirads aufgefunden wurde, für die Polizei möglich, den Eigentümer zu ermitteln. Für die Teilnahme an der Codierung ist jedoch etwas Vorarbeit nötig: Fahrradfahrer, die ihr Gefährt registrieren lassen, müssen sowohl einen Personalausweis als auch einen Eigentumsnachweis mitbringen.

Zudem ist, wenn vorhanden, ein Smartphone von Nöten, um den Auftrag über die Webseite des ADFC selbst zu generieren. Weitere Tipps, wie Sie ihr Fahrrad sichern können, finden Sie unter: https://s.rlp.de/BJZ2X auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention. |kfa

Neue Polizisten im PP Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmorgen begrüßte stellvertretend für die

Behördenleitung, Polizeirätin Katja Schomburg, 29 „neue“ Polizeibeamte im Polizeipräsidium Westpfalz. In einer kleinen Feierrunde wünschte sie ihnen ein gutes Gelingen bei den neuen Aufgaben.

Sechs der „frischgebackenen“ Westpfälzer absolvierten die letzten drei Jahre ein duales Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Gelernte theoretische und praktische Inhalte können sie nun im täglichen Dienst umsetzen. 23 Kollegen verrichteten ihren Dienst bereits bei anderen Polizeibehörden in

Rheinland-Pfalz und wechselten zum 1. Oktober zum Präsidium in die Westpfalz.

Ebenso begrüßte Schomburg 2 Polizisten aus Baden-Württemberg, die nach

Rheinland-Pfalz gewechselt sind und zukünftig ihren Dienst für die Bürger in der Region verrichten werden. |kfa