Taschendieb im ICE gefasst

Fulda (ots) – Opfer eines Taschendiebes im ICE von Frankfurt am Main in Richtung Fulda wurde gestern Abend (5.10) ein 46-Jähriger aus Berlin. Beim Gang zur Toilette, gegen 18 Uhr, griff der Taschendieb zu und entwendete aus seiner zurückgelassenen Reisetasche dessen Portmonee.

Als tatverdächtig gilt ein 30-Jähriger aus Büdingen (Wetteraukreis). Der Mann, ein algerischer Asylbewerber, wurde bei der Tat von Mitreisenden beobachtet. Die Zeugen informierten den Eigentümer über den Diebstahl.

Auf Drängen des Opfers und der Zeugen hätte der 30-Jährige die Geldbörse wieder herausgegeben. Hierbei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten.

Bei der Ankunft im Bahnhof Fulda nahmen Bundespolizisten den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Beamten stellten die Identität des Mannes fest. Anschließend kam der 30-Jährige, nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung, wieder frei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder ebenfalls als Reisender im ICE 276 Opfer eines Diebstahls geworden ist, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gestürzter Radfahrer

Fulda. Ein 20-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (05.10.) leicht verletzt. Eine 46-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 8:30 Uhr die Leipziger Straße in nord-östliche Richtung. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sie dort verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Leipziger Straße/Kurfürstenstraße an.

Als die Ampel auf „grün“ schaltete, fuhr die VW-Fahrerin los um nach rechts in die Kurfürstenstraße abzubiegen. Der 20-jährige Radfahrer, welcher den Radschutzstreifen auf der Leipziger Straße in nord-östliche Richtung befuhr, bremste daraufhin sein Fahrrad stark ab. Er kam zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallablauf geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunsicherer Reisebus gestoppt

Hersfeld-Rotenburg. Am Donnerstag (05.10.), gegen 10 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden ein grauer Reisebus aus dem Kreis Bergstraße auf. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs hing deutlich erkennbar nach rechts herunter, sodass der Bus an der Tank- und Rastanlage Werratal Süd einer Kontrolle unterzogen wurde.

Der Reisebus selbst war mit zwei Schulklassen aus dem Kreis Groß-Gerau besetzt. Schnell bestätigte sich der Verdacht der Polizeibeamten: Der vollbesetzte Reisebus hing rechts etwa 11 Zentimeter tiefer als links. Ein hinzugezogener Sachverständiger erklärte den Bus im Anschluss als verkehrsunsicher, sodass dieser seine weitere Fahrt lediglich unbesetzt in die nächstgelegene Werkstatt antreten durfte. Die Schulklasse setzte ihren Ausflug daraufhin mit anderen Verkehrsmitteln fort.

Gegen den Fahrer und den Halter des Kraftomnibusses wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Beiden drohen Bußgelder im mittleren bis hohen dreistelligem Bereich.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine Opel-Corsa-Fahrerin aus Grebenhain parkte ihren weißen Pkw in der Zeit von Mittwoch (04.10.), gegen 9.30 Uhr bis Donnerstag (05.10.), gegen 8 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Heinz-Meise-Straße gegenüber eines dortigen Hotels.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum, vermutlich beim Rangieren, den parkenden Pkw an der vorderen rechten Stoßstange. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Im Zeitraum vom 26. September, 6.30 Uhr bis zum 29. September, gegen 16 Uhr, parkte ein Wildeckerin ihren braunen Kia-Ceed in der Eisenacher Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken mit der vorderen oder hinteren Stoßstange die Beifahrertür des geparkten Pkw.

Es entstand Schaden von etwa 350 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

