Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstag 05.10.2023 kam es gegen 18.10 Uhr auf der B 43 Richtung Kelsterbach in Höhe des Kapitän-Lehmann-Kreisels zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64 Jahre alter Mann blieb mit seinem Fahrzeug, einem Ford Galaxy, kurz nach der Zufahrt vom Kapitän-Lehmann Kreisel kommend in Richtung Kelsterbach mit einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen der B 43 liegen.

Während der 64-Jährige das Fahrzeug verließ, blieb seine Begleitung, eine 56 Jahre alte Frau im Fahrzeug sitzen. Ein 35 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrzeug, einer Daimler V-Klasse, auf das stehende Fahrzeug auf.

Dabei wurde der 64-Jährige zwischen den beiden Fahrzeugen eingequetscht und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl die Beifahrerin, als auch der Fahrer des Daimler wurden durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser verbracht.

Die B 43 musste in Richtung Kelsterbach für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Ab 19.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben; um 23.55 Uhr konnte die ganze Fahrbahn freigegeben werden.

Tragischer Unfall im Hauptbahnhof Darmstadt

Darmstadt (ots) – Am Freitag kam es im Hauptbahnhof Darmstadt zu einem tragischen Unfall, als gegen 09 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Hoechst im Odenwald beim Einsteigen in einen Zug der Verkehrsgesellschaft VIAS am Gleis 6, zwischen Bahnsteig und Zug geriet und bei Ausfahrt des Zuges mitgeschleift wurde.

Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen werden.

Nachdem die Meldung bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einging, waren die Gleise bereits für den Zugverkehr gesperrt. Beamte der Bundespolizei sicherten wenig später die Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen hatte der Lokführer die hilflose Lage des Reisenden nicht bemerkt.

Die Gleise 5, 6 und 7 im Hauptbahnhof wurden um 10.07 Uhr, nach Abschluss aller Maßnahmen wieder freigegeben. Durch den Unfall kam es bei insgesamt drei Zügen zu Verspätungen. Die abschließenden Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

