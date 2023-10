Mannheim (ots) – Der 16-Jährige hat zusammen mit 2 bislang unbekannten Mittätern, zwei ebenfalls 16-jährige Geschädigte, am 29.08.2023 gegen 23.45 Uhr am Alten Meßplatz, attackiert und einen 2-stelligen Betrag geraubt. Der 16-Jährige Täter soll auch rückwirkend für 4 weitere Raubdelikte in den Monaten März, April, Mai und Juni verantwortlich sein.

Die Ermittlungen zu den beiden Mittätern, der aktuellen Tat vom 29.08.2023, werden intensiv fortgeführt und dauern noch an. Einer der beiden unbekannten Mittäter, wandte sich an den zweiten Geschädigten und traktierte ihn mit Schlägen gegen die Brust, um weiteres Geld zu erhalten.

Ohne weiteres Raubgut flüchtete das Trio im Anschluss.