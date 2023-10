Lkw beschädigt Andreaskreuz und Ampel

Kassel-Oberzwehren (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten um Hinweise auf einen Sattelzug mit weißem Sattelauflieger, der am Mittwochnachmittag in Oberzwehren gegen 14 Uhr beim Abbiegen einen Ampelmast an einem Bahnübergang in der Heinrich-Plett-Straße, Ecke Brückenhofstraße, touchierte.

Dadurch wurde die Ampelanlage sowie ein „Andreaskreuz“ beschädigt. Eine Autofahrerin hatte den Unfall in ihrem Rückspiegel beobachtet und von dem Sattelauflieger noch die Kennzeichenfragmente „L-PG“ erkennen können.

Der Fahrer des Sattelzuges war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Sattelzug mit weißem Auflieger und dem Kennzeichenfragment „L-PG“ geben können, melden sich bitte unter Tel: 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

Nächtlicher Pkw-Brand im Fasanenhof: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Kassel-Fasanenhof (ots) – In der Hildebrandstraße im Stadtteil Fasanenhof ist in der Nacht zu Freitag 06.10.2023, zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 02:50 Uhr war ein dort abgestellter VW Passat in Flammen aufgegangen. Der Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und mit einem Feuerlöscher löschen können.

An dem Pkw war jedoch ein Schaden im Frontbereich von ca. 3.000 € entstanden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einer Brandstiftung auszugehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kripo nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Hildebrandstraße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

„Roadshow – Gemeinsam sicher in Hessen“ auf dem Königsplatz

Kassel (ots) – Zum Abschluss der hessenweiten Präventionsveranstaltung „Roadshow – Gemeinsam sicher in Hessen“ lädt das Polizeipräsidium Nordhessen am Samstag, den 14.10.23, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch auf den Königsplatz in Kassel ein.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr stehen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie deren Kooperationspartner allen Interessierten für Fragen und Anregungen rund um das vielschichtige Thema Prävention zur Verfügung.

Auch wenn an diesem Tag mit dem Motto der Veranstaltung „Gemeinsam sicher im Alter“ der Schwerpunkt auf der polizeilichen Seniorenpräventionsarbeit liegt, werden viele weitere Maßnahmen und Aufgaben der hessischen Polizei in diesem Themenbereich vorgestellt und spannende Angebote für Groß und Klein bereitgehalten, denn Sicherheit gelingt nur gemeinsam.

Neben Informationen zu den Themen „Sicherheit im Straßenverkehr, Sicher im Internet, Diebstahl- und Einbruchschutz, Sicherheit bei Veranstaltungen und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen“ warten auf die Besucher diverse Mitmachaktionen wie ein Rollator Parcours, ein Lichttunnel und ein Alterssimulationsanzug. Um die kleinen Gäste wird sich Kinderkommissar Leon kümmern und auch das Glücksrad wird bestimmt gut angenommen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird zudem eine kostenfreie Fahrradcodierung angeboten. Zur Codierung muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden.

E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann.

Interessierte werden daher gebeten, dies im Vorfeld bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären. Da bei dieser Codieraktion auf eine vorherige Anmeldung verzichtet wird, um auch Kurzentschlossenen eine Teilnahme zu ermöglichen, kann es hierbei zu Wartezeiten kommen.

Weitere Informationen zu der hessenweiten Präventionsoffensive „Gemeinsam sicher in Hessen“ können im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/File/gsih-magazin-2023_3.pdf abgerufen werden.

Landkreis Kassel

Schwarzer BMW X6 in Baunatal gestohlen

Baunatal (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Besser Straße in Baunatal einen schwarzen BMW X6 gestohlen. Der Diebstahl des Pkw im Wert von ca. 30.000 Euro wurde heute Morgen entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat etwa zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Nacht ereignet haben.

Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen und in welche Richtung sie mit dem gestohlenen Wagen flüchteten, ist derzeit noch unklar. Die heute Morgen sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem X6 brachte bislang keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Freitag in der Besser Straße in Baunatal verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

