Nach Bombendrohung in Rathaus – Polizei ermittelt Verdächtigen

Biblis (ots) – Nach einer Bombendrohung am Montag (02.10.), bei der ein Anrufer gegen 9.30 Uhr ankündigte, dass in den nächsten zehn Minuten eine Bombe hochgehen solle, konnte die Kriminalpolizei Heppenheim nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Das Rathaus wurde nach der Drohung geräumt und Sprengstoffspürhunde der Polizei durchsuchten das Gebäude. Nachdem die Ordnungshüter gegen 11.30 Uhr Entwarnung gaben, konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder in ihre

Büros zurückkehren.

Nach dem aktuellen Stand war zu keinem Zeitpunkt eine reale Gefahrenlage gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten danach zu einem über 80 Jahre alten Senior aus dem Kreis Bergstraße. Gegen den Mann wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Drohung dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag 14.09.2023 gegen 20:05 Uhr, kam es an der Örtlichkeit „An der Wattenheimer Brücke“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 06252-7060 bei der Polizei Heppenheim zu melden.

Fahrradcodierung – Anmeldung notwendig

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim lädt am Samstag 21. Oktober, für die Zeit zwischen 09-14 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die Tel: 06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf beitragen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Montag 02.10.2023 ereignete sich zwischen 12-12:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Birkenau Höhe einer dortigen Eisdiele. Dort wurde ein geparkter schwarzer Fiat 500 touchiert und der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von ca. 350 Euro.

Der verantwortliche Fahrzeugführer des Unfallfahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeidienstelle Heppenheim zu melden. Tel.: 06252/706-0.

Darmstadt

Einbruch in Kita/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf nicht bekannte Weise sind Diebe in der Nacht zum Freitag (06.10.) in eine Kindertagesstätte in der Mauerstraße gelangt. Im Anschluss durchsuchten die Kriminellen einen Büroraum. Nach ersten Feststellungen fanden die Täter bei ihrer Suche nach Wertsachen etwas Geld und diverse Schlüssel.

Die Ermittler vom Kommissariat 43 haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei der Polizei zu melden.

Frontscheibe eines Baustellenfahrzeugs gestohlen

Darmstadt (ots) – Eine metallvergitterte Frontscheibe eines Baustellenfahrzeugs geriet in der Nacht zum Donnerstag (05.10) in das Visier von Kriminellen. In der Staudinger Straße drangen die Täter zunächst auf ein Betriebshofgelände einer Firma ein, indem sie über das Zufahrtstor kletterten.

Dort angekommen entfernten sie gewaltsam auf bislang unbekannte Weise die Metallvergitterung eines Baustellenfahrzeugs und entwendeten dessen Frontscheibe im Wert von circa 2.000 EUR. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Das zuständige Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen

Groß-Gerau

Einbrüche in Gartenhütten – Zeugenhinweise erbeten

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht von Mittwoch (04.10) auf Donnerstag (05.10) drangen Kriminelle im Bereich der Helvetia Straße in mehrere Gartenhütten ein. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt 7 Hütten und durchsuchten diese. Aus einer der Parzellen entwendeten sie Werkzeuge. Zudem entstand Sachschaden an mehreren Türen. Der oder die unbekannten Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten im Bereich der Helvetia Straße in Groß-Gerau bemerkt haben. Wenn Sie Informationen haben, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen könnten, kontaktieren Sie bitte das K 42 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Odenwaldkreis

Polizei lädt Interessierte zur Fahrradregistrierung ein

Reichelsheim (ots) – Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Reichelsheim einen Termin für das Serviceangebot „die Fahrradregistrierung“ an. Für die Veranstaltung können sich Interessierte am Montag 16.10.2023 telefonisch anmelden.

Die Fahrradregistrierung findet am Freitag 20.10.2023, von 10-14 Uhr, beim Bürgerbüro der Polizei in Reichelsheim (Bismarckstraße 24) statt.

Um Ihr Rad polizeilich registrieren lassen, benötigen Sie ein Ausweisdokument, den Eigentumsnachweis und das Rad selbst.

Was genau ist die Fahrradregistrierung? Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt.

Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Jedes Rad kann polizeilich registriert werden.

Sie sind interessiert und wollen sich für die Veranstaltung anmelden? Dann melden Sie sich am Montag, den 16. Oktober, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06164/75695-42

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

3 Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der B426

Höchst i. Odw. (ots) 1 Schwerverletzter und 2 Leichtverletzte sowie ca. 25.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (05.10.) auf der B426 in Höchst auf Höhe des Ortsteils Dusenbach. Gegen 18:45 Uhr kam es zur Kollision zwischen zwei Pkw, bei dem ein 71-Jähriger aus Breuberg durch die Feuerwehr Höchst und dem DRK aus seinem Fahrzeug befreit werden musste.

Seine 73-jährige Beifahrerin und die 44-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurden ebenfalls verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Unfall durch eine Unachtsamkeit beim Wenden verursacht.

Zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge, der anschließenden Straßenreinigung durch die Straßenmeisterei Bad König und der Unfallaufnahme durch die Polizeistation Höchst war die B426 zwischen Höchst und Breuberg/Sandbach für zwei Stunden voll gesperrt.

