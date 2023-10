Gebäudebrand

Willingshausen-Steina (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 kam es zu einem Gebäudebrand in der Schwalmtalstraße in Willingshausen-Steina. Ein Zeuge hatte im Vorbeifahren eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhls eines Nebengebäudes des dortigen Gebäudekomplexes wahrgenommen und hatte daraufhin die Anwohner verständigt. Diese verständigten umgehend die Feuerwehr. Das Feuer breitete sich rasch aus, sodass das betroffene Zwischen-/Nebengebäude kurz darauf in Vollbrand stand.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten aufgrund des professionellen Vorgehens schlimmeres verhindern und so war der Brand gegen 15:30 Uhr vorerst gelöscht.

Durch den Vorfall wurde ein 88-jähriger Anwohner durch Rauchgase leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in die Asklepios-Klinik eingeliefert.

Zwei weitere 33 und 68 Jahre alten Anwohner wurden durch eingetroffene Rettungswagen vor Ort versorgt, da auch sie kurzzeitig den Rauchgasen ausgesetzt waren.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im 1. Obergeschoss des betroffenen Nebengebäudes im Bereich eines ehemaligen Saunaraums ausgebrochen. Nach den nunmehr durchgeführten Brandursachenermittlungen wird derzeit ein technischer Defekt in der Elektroinstallation als Brandursache als wahrscheinlich angesehen.

Hinweise auf ein strafrechtliches relevantes Verhalten liegen nicht vor.

Der geschätzte Gesamtsachschaden wird mit mindestens 150.000 EUR angegeben.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt im vorliegenden Fall.

Brand einer Gartenhütte

Neuental-Römersberg (ots) – Die Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwoch 04.10.2023 um kurz vor 17 Uhr alarmiert, da eine hölzerne Gartenhütte auf einem umfriedeten Grundstück an der dortigen Kreisstraße zwischen Römersberg und Zimmersrode in Brand geraten war.

Die Feuerwehr aus Zimmersrode/Neuental war mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte die in Brand stehende Gartenhütte eines 72-jährigen Mannes aus Neuental zügig. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen liegen keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten vor. Es steht derzeit der Verdacht im Raum, dass gegebenenfalls ein chemischer Prozess als brandursächlich angesehen werden könnte. Die Brandursachenermittlung dauern dahingehend an.

Diebstahl von zwei E-Bikes

Melsungen (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag 22 Uhr auf Mittwoch 04.10.2023 um 08:30 Uhr, zwei E-Bikes in Melsungen geklaut. Die Zwei E-Bikes waren am Dienstagabend vor einem Hotelgebäude in der Fritzlarer Straße in Melsungen abgestellt und ordnungsgemäß mit Fahrradschlössern gesichert worden.

Als die Besitzer am nächsten Morgen zu den Rädern zurückkehrten waren diese verschwunden. Unbekannte Täter hatten in angegebenen Tatzeitraum die Schlösser der zwei E-Bikes geknackt und diese daraufhin entwendet. Reste der Schlösser konnten noch am Tatort vorgefunden werden.

Bei den E-Bikes handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Cube vom Typ Nurid Hybrid 625 in grau sowie um ein Freizeitrad der Marke Flyer vom Typ Upstreet 5 in rot.

Insgesamt hatten die beiden Fahrräder einen geschätzten Wert von 8.000€.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt. Hinweise bitte unter Tel: 05661/7089-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen