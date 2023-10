Gießen: Größerer Polizeieinsatz

Am Freitagmittag fuhren mehrere Streifen beider Gießener Polizeistationen in die Alicenstraße. Zuvor teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass ein Mann innerhalb eines Hauses mit einer Waffe gedroht habe. Die Beamten trafen den Mann gegen 13.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Eine sogenannte Anscheinswaffe konnte sichergestellt werden.

Es bestand keine Gefahr für Dritte.

Gegen den Mann leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Linden: Waffen bei Durchsuchung gefunden

(ots) – Am Donnerstag 28.09.2023 vollstreckten Gießener Kriminalbeamte einen Durchsuchungsbeschluss bei einem Mann in Linden. Er war nach einem Diebstahl in Tatverdacht geraten. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler neben dem gesuchten Schmuck auch diverse Waffen, pyrotechnische Gegenstände und Munition. Diese stellten sie sicher.

Es besteht der Verdacht, dass insgesamt 3 der aufgefundenen Waffen funktionsfähig sind. Weiterhin besaß der Mann ein verbotenes Messer und verschreibungspflichtige Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetzt fallen.

Beim Rest handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um erlaubnisfreie Luftdruckwaffen.

Zudem befand sich unter den sichergestellten Gegenständen auch eine nicht funktionsfähige Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine waffenrechtliche Erlaubnis oder Rezepte für die Medikamente konnte der 44-jährige Deutsche nicht vorweisen. Die Beamten nahmen den Mann fest und mit zur Dienststelle.

Entsprechende Gutachten zu den sichergestellten Gegenständen stehen noch aus. Motiv und Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ein.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwalt Gießen entließen sie den Mann mangels vorliegender Haftgründe im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Grünberg: Dreiste Unfallflucht

Besonders dreist ging ein Unfallflüchtiger am Donnerstag (05.10.2023) in der Straße „Renthof“ vor. Er beschädigte zwischen 15.15-17.00 Uhr einen auf einem öffentlichen Parkplatz eines Wohnhauses stehenden, grauen Hyundai.

Um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu verschleiern, übermalte der Unbekannte den Lack noch mit einem blauen Stift. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizeistation Grünberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 06401 91430.

Gießen: Unfallflucht im Sandfeld

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer in der Straße „Sandfeld“ an einem dort geparkten Opel zurückließ. Der weiße Astra parkte am Dienstag vergangener Woche (29.09.2023), zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr am Fahrbahnrand, in Höhe der Hausnummer 1.

Zu dieser Zeit hielt dort ein weißer Kleintransporter. Die Insassen entluden aus diesem einen Schrank. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass der weiße Transporter beim Rangieren gegen die vordere Stoßstange des weißen Astras stieß. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich dessen Fahrer aus dem Staub.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenprall am Dienstag vergangener Woche im „Sandfeld“ beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Kleintransporter oder dessen Insassen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Fahrrad geklaut

Von einem Schulhof in der Bismarckstraße klaute ein Unbekannter ein E-Bike der Marke „Bulls“. Das Rad im Wert von ca. 3.700 Euro stand am Donnerstag (05.10.2023) zwischen 09.15 Uhr und 15.30 Uhr abgeschlossen auf dem Schulgelände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.

Gießen: Drogenfahrt

Einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zogen Beamte der Polizeistation Gießen Süd am Donnerstagmittag (05.10.2023) aus dem Verkehr.

Bei der Kontrolle in der Licher Straße gegen 13.45 Uhr ergaben sich den Kontrollierenden Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum. Ein Vortest erhärtete den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Gießen musste mit zur Dienststelle. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, zudem leiteten die Ordnungshüter ein Strafverfahren gegen ihn ein.

