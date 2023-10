23-Jähriger tritt erneut strafrechtlich in Erscheinung

Limburg (ots)-(jn) – In Limburg ist ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, am Donnerstag 05.10.2023, innerhalb kürzester Zeit mehrfach strafrechtlich aufgefallen und letztlich im Polizeigewahrsam gelandet. Zunächst war er in der Nacht zum Donnerstag in ein Einkaufszentrum in Limburg eingedrungen, wo er von einem Sicherheitsdienst festgestellt und der Polizei übergeben worden war.

Am Donnerstagnachmittag fiel der Delinquent gegen 14:30 Uhr erneut auf, als er in einem Geschäft in der Werner-Senger-Straße einen Diebstahl beging und dabei von einem Ladendetektiv beobachtet wurde. Als der 23-Jährige mit seiner Tat konfrontiert wurde, rannte er davon und konnte erst auf der Straße von dem Mitarbeiter gestellt werden.

In diesem Zusammenhang schlug der Wohnsitzlose dem 40-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht, was ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahles zur Folge hatte.

Als der 23-Jährige am Abend erneut wegen Hausfriedensbruch im Einkaufszentrum des Vorabends gemeldet wurde, wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt, um weitere Straftaten zu verhindern.

Zwei Volltrunkene am frühen Morgen aus dem Verkehr gezogen

Hünfelden/ Limburg, Donnerstag, 05.10.2023, 08:15 Uhr bis 09:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen sind in Hünfelden und Limburg zwei stark betrunkene Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 08:15 Uhr wählten Verkehrsteilnehmer den Notruf, da auf der B 417 ein Sprinter in starken Schlangenlinien in Richtung Limburg unterwegs war. Bei Limburg konnte das Fahrzeug angehalten und der 36-jährige Fahrer kontrolliert werden.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,2 Promille, weshalb die Beamten den Mann festnahmen. In einem Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein musste der 36-Jährige bei der Polizei abgeben. Anschließend durfte er von Arbeitskollegen abgeholt werden.

Kurz darauf meldeten Zeugen gegen 08:55 Uhr einen stark betrunkenen Mann, der in Limburg mit einem Ford von einer Tankstelle in der Kapellenstraße weggefahren war. Dieser soll erheblich nach Alkohol gerochen und gegen eine Tür gerannt sein.

Während der Anfahrt zur Halteranschrift des Ford konnte die Streife anhand der Personenbeschreibung ermitteln, dass es sich bei dem Fahrer um einen polizeibekannten 51-Jährigen ohne Führerschein handeln musste. Diesen trafen die Beamten auch in seiner Wohnung an und nahmen ihn fest.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 51-Jährigen einen Wert von über 2,9 Promille, weshalb auch bei ihm eine Blutprobe angeordnet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann wieder nach Hause.

Diebstahl aus BMW

Limburg, Leipziger Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 05.10.2023, 05.35 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Langfinger in Limburg ein Portemonnaie sowie Bargeld aus einem verschlossenen BMW. Dieser wurde am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Leipziger Straße von seinem Besitzer abgestellt. Als dieser am nächsten Morgen gegen 05.35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und sich so Zugang zum Inneren verschafft hatten.

Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Täter dann ein Portemonnaie samt Personalausweis, Bankkarte und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen, Portemonnaie geklaut

Runkel, Am Sportplatz, Mittwoch, 04.10.2023, 14.40 Uhr – 14.50 Uhr

(eh) Am vergangenen Mittwoch brachen Diebe in Runkel in einen geparkten Opel ein und entwendeten hieraus ein Portemonnaie. Dieser wurde von seiner Besitzerin am Parkplatz Friedhof in der Straße „Am Sportplatz“ gegen 14.40 Uhr abgestellt. Als diese gegen 14.50 Uhr zu ihrem grauen Astra zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen und eine auf der Rückbank befindliche Geldbörse entwendet hatten.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Zechpreller in Café

Limburg, Kornmarkt (ots)-(eh) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 18:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Limburger Altstadt zu einer Zechprellerei. Ein 40-jähriger Niederländer bestellte in einem Café am Kornmarkt diverse Getränke sowie Speisen im Gesamtwert von über 50 EUR, wohl wissend diese nicht bezahlen zu können.

Aufgrund dieser Masche fiel er bereits ein Tag vorher in Mittelhessen auf. Als der Betrüger aufflog, verständigte der Cafébetreiber die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Betrugs auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis für das Stadtgebiet Limburg.

Werkzeuge aus Pritschenwagen gestohlen

Elz, Lattengasse (ots)-(wie) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Elz ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und Werkzeug daraus entwendet worden. Ein 27-Jähriger hatte am Donnerstagabend einen weißen VW Crafter in der Lattengasse abgestellt.

Im Schutze der Dunkelheit zerstörten ein oder mehrere Unbekannte die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des Pritschenwagens. Zudem wurde noch die Werkzeugbox auf der Pritsche aufgebrochen. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs und der Box entwendeten der oder die Täter eine Vielzahl von Werkzeugen und Elektrogeräten.

Wie und wohin die Beute im Wert von circa 10.000 EUR abtransportiert wurde ist unbekannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Bad Camberg, L 3031, Höhe Waldschlösschen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

