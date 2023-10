13-Jährige in Bus belästigt

Flörsheim am Main (ots)-(jn) – Am Donnerstag 05.10.2023 ist eine 13-Jährige in einem Linienbus zwischen Flörsheim und Rüsselsheim von einem bislang unbekannten Mann mittleren Alters sexuell belästigt worden. Den Angaben des geschädigten Mädchens folgend, saß sie um kurz nach 07:00 Uhr im Bus der Linie 1 von Flörsheim in Richtung Rüsselsheim.

Ein etwa 35-40 jähriger Mann mit Glatze und braunem, längerem Bart, setzte sich neben sie. Nach kurzer Zeit streichelte er das Mädchen für längere Zeit am Oberschenkel. Er war etwa 1,80 Meter groß und trug einen schwarzen Rucksack mit grauem Zeichen sowie dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes eines Sexueldeliktes aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel: 06145/5476-0 entgegengenommen werden.

Polizei überprüft Verkehr – mehrere Personen berauscht

(jn) – Sowohl bei Hofheim als auch bei Eppstein hat die Polizei am Donnerstag 05.10.2023 ab 16:40 Uhr zahlreiche Autofahrer kontrolliert und dabei 5 berauschte Personen aus dem Verkehr gezogen. Zunächst überprüften die Beamten zwischen 16:40-19:15 Uhr rund 2 Dutzend Fahrzeuge und deren Insassen auf der L 3018 (Erdbeermeile) bei Hofheim.

Neben Handy- und Gurtverstößen wurden leider zwei Autofahrer festgestellt, die unter Alkohol bzw. Drogeneinfluss standen sowie eine Person, die keinen Führerschein nachweisen konnte. Darüber hinaus lag gegen einen Verkehrsteilnehmer ein offener Haftbefehl vor, der vollstreckt werden konnte.

Anschließend kam es bis 01:00 Uhr zu weiteren Verkehrskontrollen auf dem P & R Parkplatz der B 455 bei Eppstein. Neben mehr als 40 Pkw wurden knapp 60 Fahrzeuginsassen kontrolliert, wobei auch die Fahrtüchtigkeit überprüft wurde. Leider gab es hier ebenfalls einiges zu beanstanden.

3 Personen waren augenscheinlich berauscht, was Blutentnahmen und die Einleitung von Ermittlungsverfahren zur Folge hatte. Darüber hinaus wurden knapp 8 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: L3265, Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

