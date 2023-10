Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mit Ast geschlagen

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(pl) – Ein 50-jähriger Mann wurde am Donnerstag 05.10.2023 am Biebricher Rheinufer von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Ast geschlagen. Nach Angaben des

Geschädigten lief er gegen 07.55 Uhr den Weg am Rheinufer entlang, als er auf der Rückseite der Rheingaustraße 137 auf einen Mann getroffen sei, der dort Blätter und Stöcke an einer Mauer anzündet habe.

Auf die Aufforderung hin, dies zu unterlassen, sei der Unbekannte aggressiv geworden und habe den 50-Jährigen schließlich getreten und mit einem Ast attackiert. Nach dem Angriff sei der Täter in Richtung der Straße „Am Parkfeld“ geflüchtet.

Der Täter war ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und unrasiert. Er trug eine weiß-rote Zipfelmütze, eine Jeansjacke sowie eine schwarze Jogginghose. Er führte einen Rucksack sowie einen Schlafsack mit sich.

Hinweise nimmt das 5.Polizeirevier unter Tel: (0611) 345-2540 entgegen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der A3/Niedernhausen

Wiesbaden (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der A3 bei Niedernhausen in Richtung Norden ein Verkehrsunfall zwischen 3 Beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte die 53-jährige Fahrzeugführerin aus Idstein mit ihrem PKW kurz nach der Anschlussstelle Niedernhausen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen.

Hier fuhr sie infolge von Unachtsamkeit in Verbindung mit zu geringem Sicherheitsabstand auf das Heck des vor ihr fahrenden PKW auf. Durch die Kollision verlor die 53-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der PKW wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug.

Der PKW kam entgegen gesetzt der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geschnitten werden. Für die schwer Verletzte wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde aber ein Transport per Rettungswagen nach Wiesbaden bevorzugt.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben unversehrt. Die A3 musste auf diesem Teilstück zeitweise vollgesperrt werden. Der Verkehr staute auf ca. 12 Kilometer zurück. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 31.000 Euro.

Die Unfallstelle war um 19:45 Uhr wieder komplett für den Verkehr frei gegeben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden.

Falscher Handwerker unterwegs

Wiesbaden (ots)-(pl) – In einem Mehrfamilienhaus in der Eberleinstraße wurde am Donnerstag 05.10.23 eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien gegen 12.05 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter dem Vorwand, nach den Rauchmeldern schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung.

Später, als der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, musste die Wiesbadenerin das Fehlen von Bargeld feststellen.

Der Trickdieb soll ca. 45-55 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle etwas längere Haare sowie einen Stoppelbart gehabt haben. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und eine dunkelgraue Anzughose sowie ein dunkelgraues Sakko getragen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel: (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Es sollte zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein

berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen

Wiesbaden, Lehrstraße, 05.10.2023, 19.45 Uhr bis 22.25 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend mussten zwei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die beiden Geschädigten waren gemeinsam mit einem Auto unterwegs und hatten den Seat gegen 19.45 Uhr auf dem Lehrplatz abgestellt und Wertsachen im Wagen belassen.

Gegen 22.25 Uhr mussten sie dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter Tel: (0611) 345-0 entgegen.

Pedelec gestohlen

Wiesbaden, Bleichstraße, 05.10.2023, 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)In der Bleichstraße wurde am Donnerstagabend ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte sein blaues Fahrrad von „Haibike“ gegen 18.00 Uhr an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als er gegen 22.00 Uhr wieder zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Fahrzeug prallt gegen Baum – Fahrerin verletzt

Bad Schwalbach (ots)-(fh) – Am Donnerstag 05.10.2023 gegen 15 Uhr, ist eine Fahrzeugführerin bei Taunusstein mit ihrem Pkw von der Landesstraße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Gegen 15:00 Uhr war die 58-jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem Opel Adam auf der L 3037 vom Taunus Wunderland in Richtung Wiesbaden unterwegs.

Einige Hundert Meter nach der Abfahrt Seitzenhahn verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin und musste vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Opel entstand ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der notwendigen Abschleppung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn im besagten Bereich für knapp 45 Minuten gesperrt werden.

Unfallflucht auf Parkplatz

Hünstetten-Kesselbach (ots)-(fh) – Nach einer schadensträchtigen Unfallflucht vom vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 11-12:45 Uhr hatte eine Dame aus Hünstetten ihren grauen Mitsubishi Space auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Neukircher Straße abgestellt.

Nach fast 2-stündiger Abwesenheit musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi gefahren war und dieses so an mehreren Stellen beschädigt hatte.

Im Anschluss hatte sich der betroffene Fahrer aus dem Staub gemacht, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 4.000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen