Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege ist ein geparkter weißer Skoda Fabia beim Ein-/Ausparken beschädigt worden. Der Verursacher ist nicht bekannt. Der entstandene Frontschaden an dem Skoda im Bereich des Stoßfängers und der Motorhaube wird auf 1300 Euro beziffert. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 14.45 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen nach dem flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwochnachmittag auch auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Wanfried. Gegen 14.34 Uhr ist hier ein geparkter Kia Picanto an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich hier auf 1500 Euro. Aufgrund von Zeugenhinweisen und durch die Auswertung einer Überwachungskamera konnte dann zeitnah ein 54-Jähriger aus Eschwege als mutmaßlicher Unfallverursacher ermittelt werden.

Unbekannte entfernen Verbindusstifte von Sattelzugkupplungen; Polizei sucht Zeugen

Gestern ist bei der Polizei in Eschwege ein Fall von gefährlichem Eingriff in Straßenverkehr und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben unbekannte Täter zwischen Montag 16.00 Uhr und Mittwoch 04.00 Uhr in Wehretal-Oetmannshausen auf einem Betriebsgelände in der Kasseler Straße an mehreren dort abgestellten Sattelzügen die Verbindungsstifte der Sattelzugkupplungen entfernt. In einem Fall wurde dies vor Fahrtantritt nicht bemerkt, so dass beim Anfahren der Zugmaschine der Sattelauflieger frei und unkontrolliert gegen die Zugmaschine prallte. Hierdurch entstand an dem Fahrzeuggespann ein Schaden von 4000 Euro. An weiteren Fahrzeugen wurden ebenfalls entsprechende Manipulationen an den Kupplungen rechtzeitig vor Fahrtantritt festgestellt. Die Polizei hat in dem fall Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Wildunfälle

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Berkatal hat am Mittwochabend mit seinem Auto ein Reh erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 29-Jährige war gegen 19.20 Uhr auf der Landesstraße 3242 von Frankershausen in Richtung Anschluss B 27 unterwegs, als ein Sprung Rehe die Fahrbahn des Mannes kreuzten, von denen er eines der Tiere erfasste. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 800 Euro. Das Tier verendete am Unfallort. Auf der derselben Strecke ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr noch ein weiterer Wildunfall. In diesem Fall erfasste eine 68-jährige Autofahrerin aus Berkatal ebenfalls ein Reh, was bei dem Zusammenstoß zu Tode kam. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen außerdem auf der B 27 zwischen Eltmannshausen und Weidenhäuser Kreuz. Hier überquerte ein Reh die Fahrbahn, welches dann von einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Ringgau gegen 07.00 Uhr erfasst wurde. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Polizei Sontra

Lkw`s streifen sich im Begegnungsverkehr

Am Mittwochmorgen sind ein 23-Jähriger aus Kassel (unterwegs im Klein-Lkw) und ein 46-Jähriger aus Polen (unterwegs im Lkw mit Anhänger) mit ihren Fahrzeugen im Begegnungsverkehr zusammengestoßen, wobei jeweils die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zu Bruch gingen. Der Unfall ereignete sich gegen 10.42 Uhr auf der B 400 kurz vor der Ortsdurchfahrt von Ulfen. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 800 und 600 Euro.

Autofahrer kollidiert mit Greifvogel

Am Mittwochabend ist ein 46-jähriger Autofahrer aus Eschwege gegen 18.30 Uhr auf der L 3248 zwischen Sontra-Blankenbach und Richelsdorf mit einem Greifvogel zusammengestoßen. Dadurch entstand am Auto des 46-Jährigen ein Schaden von 5000 Euro. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Witzenhausen

Lkw beschädigt Zaun beim Rangieren

Nachgemeldet wird ein Unfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in Unterrieden ereignet hat. Gegen 03.00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Oberkrämer (LK Oberhavel) mit einem Lkw samt Anhänger die Straße „In der Wolfsgrube“ im Bereich der dortigen Schrebergärten. Da der 37-Jährige nicht wenden konnte und zum Rangieren Rückwärtsfahren musste, kollidierte er mit dem Zaun eines Schrebergartens. Laut Unfallbericht entstand ein Schaden von 5000 Euro.