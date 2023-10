11-Jähriger auf Spielplatz an Eichwaldstraße offenbar von freilaufendem Hund gebissen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am Dienstagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Nord in ein Kasseler Krankenhaus gerufen, da dort ein verletzter 11-Jähriger behandelt wurde, der offenbar von einem freilaufenden Hund gebissen worden war. Wie die Mutter des Jungen gegenüber den Beamten angab, war ihr Sohn am Nachmittag gegen 15:30 Uhr schreiend nach Hause gekommen und hätte Verletzungen im Gesicht und am Kopf gehabt. Er habe seiner Mutter anschließend erzählt, dass er auf dem Spielplatz in der Verlängerung der Eichwaldstraße von einem freilaufenden Hund angegriffen und gebissen worden sei. Außer ihm habe sich niemand dort aufgehalten. Es soll sich laut dem Jungen um einen mittelgroßen braunen Hund gehandelt haben.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Halter oder die Halterin eines mittelgroßen braunen Hundes, der im Bereich des Spielplatzes an der Eichwaldstraße frei herumgelaufen war. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Unbekannter stoppt Zug auf Bahnübergang

Bad Arolsen / Mengeringhausen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Ein

bislang Unbekannter stoppte gestern Nachmittag (4.10.) einen gerade am

Bahnhaltepunkt Mengeringhausen angefahrenen Zug. Der Regionalexpress war noch

mit langsamer Geschwindigkeit auf der Fahrt nach Twiste. Der Unbekannte betrat

gegen 14 Uhr am angrenzenden Bahnübergang die Gleise und stoppte den Zug durch

wilde Handzeichen.

„Ich dachte der springt gleich zur Seite, aber als ich sah, dass er auf den

Gleisen blieb, machte ich sofort eine Schnellbremsung!“, sagte der Lokführer der

Bundespolizei. „Er machte den Eindruck, dass er noch einsteigen wollte!“, so der

Bahnmitarbeiter weiter. Als der Zug stand, sei der Unbekannte allerdings

verschwunden.

Verletzt wurde niemand.

Der etwa 20 Jahre alte Mann (dunklerer Hauttyp) war blau gekleidet. Auffällig

war ein umgekehrt getragenes, blaues Basecap. Er war zusammen in einer

Dreiergruppe unterwegs. Die beiden Begleiter hatten den Bahnübergang kurz vorher

passiert.

Eine Fahndung der Bundespolizei und der Polizei Arolsen blieb erfolglos. Drei

nachfolgende Züge verspäteten sich durch den Vorfall.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines „Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.