Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Einsatzfahrzeug und PKW kollidieren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Einsatzfahrzeug der Fuldaer Polizei und einem weiteren PKW kam es gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Langebrückenstraße und der Bardostraße.

Hierbei wurden offenbar Personen beider Fahrzeuge leicht verletzt.

Rettungsdienst und weitere Streifen sind vor Ort, aktuell ist der Bereich voll gesperrt.

Über Art und Umfang der Verletzungen sowie die Unfallursache gibt es noch keine Informationen; die Abschleppdienste sind unterwegs.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neuhof. Am Donnerstag (05.10.) wurde der SUV eines 60-jährigen Neuhöfers beschädigt. Der Mann stellte seinen Wagen nach momentanen Erkenntnissen gegen 8:20 Uhr in der Vinzenzstraße in der Nähe einer dortigen Arztpraxis auf einer Parkfläche neben der Straße ab. Als er gegen 9:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Lackschaden an der Fahrertür fest. Vermutlich parkte ein anderes Fahrzeug neben seinem Wagen und stieß beim Öffnen der Tür gegen die Fahrertür des geparkten SUV. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neuhof unter Tel. 06655 / 9688-0.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (04.10.), gegen 8:30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlitz die B62 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Asbach. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Schrecksbach, eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Hosenfeld befuhren in dieser Reihenfolge zeitgleich dieselbe Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus noch unklarer Ursache geriet die 22-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen den Pkw des 55-Jährigen aus Schrecksbach. Anschließend kollidierte sie seitlich mit dem Auto der 50-Jährigen und des 39-Jährigen bis das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 23.250 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Mittwoch (04.10.), in der Zeit von 13.20 Uhr bis 13.25 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer seinen grauen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borngasse. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Heckstoßstange fest. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Zwei Fahrten unter Drogen/Alkoholeinfluss mit weiteren Betäubungsmittelfunden

Bad Hersfeld. Die Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld kontrollierten in ihrem Zuständigkeitsgebiet zwei Fahrzeuge, bei deren Fahrern sie aufgrund des Verdachts von Alkohol- und Drogenkonsum eine Blutentnahme durchführen und die Weiterfahrt untersagen mussten.

Bereits am 01. Oktobers fiel in den frühen Morgenstunden in Philippsthal ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld/Rotenburg bei einer Verkehrskontrolle auf. Ein Test erhärtete die Verdachtsmomente auf eine aktuelle vorangegangene Alkohol- und Drogenfahrt. Zudem war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In seinem Pkw und bei der anschließenden durch die von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden.

In der Nacht zu Donnerstag (05.10.) wurde in Bad Hersfeld ein VW kontrolliert. Auch hier zeigte der 47-jährige Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Zudem konnte dieser keine Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden ebenfalls weitere Betäubungsmittel vorgefunden.

Insgesamt wurden Betäubungsmittel im hohen dreistelligen Grammbereich sichergestellt.

Einbruch in Hotel

Bebra. In der Nacht auf Mittwoch (04.10.) stiegen Unbekannte in ein Hotel im Ortsteil Weiterode ein. Im Objekt durchsuchten die Täter Mobiliar und entwendeten dabei Bargeld im niedrigen Hundert-Euro-Bereich.Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Trickdiebstahl – Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Fulda. Am Dienstagmittag (05.10.) wurde eine 89-jährige Frau aus Fulda Opfer von sogenannten „Falschen Handwerkern“.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Trickdiebe unter dem Vorwand als Mitarbeiter der Wasserwerke Arbeiten im Bad durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung der Frau. Anschließend lenkten sie diese ab, was ein dritter Täter dazu nutzte, die Wohnung zu betreten und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmer zu stehlen. Die Frau beschreibt die Täter folgendermaßen: männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, rote, gefälschte Mitarbeiterkarte um den Hals.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen

Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es

Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei

Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente

Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen!

Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen

und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung

aushändigen!

Einbruch in Bäckerei und Apotheke

Fulda. Unbekannte öffneten zwischen Dienstag (03.10.), gegen 10 Uhr und Mittwoch (04.10.), gegen 4.15 Uhr, die Zugangstür einer Bäckerei in der Bahnhofstraße gewaltsam. Anschließend suchten die Täter nach aktuellem Kenntnisstand in der Kassenschublade nach Bargeld. Vermutlich da die Einbrecher in dem Verkaufsraum kein Bargeld auffinden konnten, flüchteten sie schließlich ohne Beute unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen jedoch rund 1.000 Euro Sachschaden.

Außerdem wurde zwischen Montagnachmittag (02.10.) und Mittwochmorgen (04.10.) eine Apotheke in der Bahnhofstraße zum Ziel unbekannter Täter. Auch hier öffneten die Einbrecher eine Zugangstür gewaltsam und durchsuchten anschließend den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstanden jedoch rund 3.500 Euro Sachschaden.

Ob die beiden Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist aktuell noch unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug mit vorgetäuschter Liebe – Love-Scammer erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Fulda. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig.

So erging es nun auch einem Mann aus Fulda. Auf einer Onlinedatingplattform baute eine angebliche Spanierin Kontakt und Vertrauen zu ihm auf. Wenig später täuschte die Betrügerin dem Fuldaer eine Notlage vor und bat ihn um eine Überweisung in Höhe eines insgesamt niedrigen fünfstelligen Betrags. Der Mann glaubte der vermeintlich in Not Geratenen zunächst und führte die Transaktion durch. Wenig später wurde ihm der Betrug bewusst und er kontaktierte umgehend die Polizei.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Einbruch in Werkstatt

Rasdorf. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag (02.10.) und Mittwoch (04.10.) gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt im Grabenweg. Mitsamt Werkzeugen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro flüchteten die Einbrecher im Anschluss. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Werkzeuge der Marke DeWALT – darunter eine Akku-Stichsäge, eine Akku-Säbelsäge, eine Akku-Handkreissäge, einen Winkelschleifer und zwei Akkuschrauber. Außerdem entstanden rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Automat aufgebrochen

Eichenzell. Circa 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, als er am Mittwochmorgen (04.10.), gegen 4.40 Uhr, einen Lebensmittelautomaten in der Talstraße in Welkers aufzubrechen versuchte. Nach momentanem Kenntnisstand kam der Täter mit einem Fahrrad angefahren und hebelte mehrfach an dem Automaten, dessen Verkleidung jedoch stand hielt. Ohne Diebesgut fuhr er im Anschluss unerkannt davon. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Herbstein. Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag (29.09.) und Mittwochmorgen (04.10.) in eine Lagerhalle in der Blankenauer Straße in Stockhausen einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an Fenstern und Türen und beschädigten dabei eine Glasscheibe. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Es gelang den Tätern nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht, dass Gebäude zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de