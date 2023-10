E-Scooter-Fahrer rastet aus und beschädigt Auto, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 09:25 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag ist in Bad Camberg ein E-Scooter-Fahrer im Straßenverkehrs ausgerastet und hat ein Fahrzeug erheblich beschädigt. Ein 35-Jähriger war mit einem 25-jährigen Beifahrer in einem Kleintransporter in der Frankfurter Straße unterwegs. Gegen 09:25 Uhr passierte er einen Mann auf einem Elektroroller, der plötzlich gegen das Fahrzeug trat. Als der 35-Jährige anhielt, um nach dem Grund dafür zu fragen, rastete der 28-jährige Rollerfahrer vollkommen aus. Er warf den E-Scooter gegen den Kleintransporter und öffnete die Beifahrertür. Anschließend versuchte er den 25-Jährigen aus dem Fahrzeug zu ziehen, was aber misslang. Die beiden Männer schlossen sich in ihrem Fahrzeug ein und verständigten die Polizei. Der 28-Jährige schlug und trat nun von allen Seiten auf das Fahrzeug ein, spuckte gegen die Scheiben und war durchgehend sehr aggressiv. Auch Unbeteiligte konnten ihn nicht beruhigen. Eine Frau wurde sogar massiv von dem Mann beleidigt. An dem Kleintransporter entstand erheblicher Sachschaden, unter anderem hatte der 28-Jährige die Motorhaube verbeult. Mehrere Zeugen stellten sich den aufnehmenden Polizeibeamten zur Verfügung. Im Beisein der Polizei beruhigte sich der Vandale zusehends. Zu der Tat selbst wollte er sich nicht äußern. Bei der Überprüfung des E-Scooters stellte sich heraus, dass dieser ohne die erforderliche Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr genutzt worden war. Somit ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 28-Jährigen. Die Ermittler bitten unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu der Auseinandersetzung.

Räuber bei Diebstahl erwischt,

Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 20:05 Uhr

(wie) Ein Räuber ist am Mittwochabend bei einem Diebstahl in Frickhofen erwischt und festgenommen worden. Eine Zeugin rief gegen 20:05 Uhr die Polizei, da sie in einem Supermarkt in der Langendernbacher Straße einen Mann entdeckt hatte, der als Täter eines Raubes mit Schusswaffe in der vergangenen Woche in Rennerod gesucht wurde. Streifen der Landes- und Bundespolizei eilten daraufhin nach Frickhofen. Bis zu deren Eintreffen wurde der Verdächtige dabei beobachtet, wie er Lebensmittel an sich nahm und in seinem Hosenbund versteckte. Daraufhin wurde der Mann von einem weiteren Zeugen angesprochen und darüber informiert, dass die Polizei auf dem Weg sei. Als der Dieb daraufhin aus dem Supermarkt fliehen wollte, versuchte der Zeuge diesen daran zu hindern. Als er dann auch versuchte den Mann zu schlagen, rang dieser den Dieb zu Boden und hielt ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen fest und durchsuchten ihn. Sein Diebesgut hatte er noch bei sich, eine Waffe fanden die Beamten nicht. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem 29-Jährigen wirklich um den gesuchten Tatverdächtigen des Raubes aus einen Supermarkt in Rennerod handelt. Zunächst wurde der Mann wegen eines vermeintlichen Krampfanfalls im Krankenhaus untersucht, anschließend wurde er für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation Limburg gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt zusätzlich zu dem Raub in Rheinland-Pfalz nun auch in Hessen wegen räuberischen Diebstahls gegen den 29-Jährigen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Baumarkt,

Elz, Vor den Eichen, Freitag, 29.09.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 07:15 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende ist in Elz in einen Baumarkt eingebrochen worden. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich in einem unbeobachteten Moment auf das Grundstück des Baumarktes in der Straße „Vor den Eichen“ begeben und dort eine Tür des Gebäudes aufgehebelt. So in das Innere gelangt, durchwühlten der oder die Einbrecher den Kassenbereich und die Büroräume. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrer Beute im Wert von circa 1.000 EUR und hinterließen einen Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Mann am Rücken verletzt,

Weilburg, Mauerstraße, Mittwoch, 04.10.2023, 17:30 Uhr

(wie) In Weilburg ist am Mittwochnachmittag ein Mann von einem unbekannten Gegenstand am Rücken verletzt worden. Der 46-Jährige hatte sein Fahrzeug auf dem Parkdeck P1 Rathaus in der Mauerstraße abgestellt. Anschließend begab er sich zu dem Kassenhäuschen. Als er dieses wieder verließ, hörte er plötzlich ein zischendes Geräusch und verspürte einen Schmerz am Rücken. Da der Mann wenig später eine blutende runde Wunde am Rücken entdeckte, begab er sich direkt zur Polizei. Eine Streife suchte das Parkdeck und den Bereich darum ab, konnte aber keine sachdienlichen Feststellungen machen. Möglicherweise wurde mit einem Luftgewehr auf den 46-Jährigen geschossen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Nachts in Einkaufszentrum eingedrungen, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Donnerstag, 05.10.2023, 03:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Mann in ein Einkaufszentrum in Limburg eingedrungen. Über Notruf wurde die Polizei gegen 03:25 Uhr zum Einkaufszentrum Werkstadt am Bahnhof gerufen, da sich dort ein Unbefugter im Gebäude aufhalten sollte. Streifen der Bundes- und Landespolizei fuhren zur Joseph-Schneider-Straße, wo sie auf Angehörige eines Sicherheitsdienstes trafen, die einen 23-Jährigen aus dem Einkaufszentrum geholt hatten. Der Mann habe sich zuvor gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, aber offenbar keinen Schaden dabei angerichtet. Da der 23-Jährige sehr unkooperativ war und seine Identität nicht preisgeben wollte, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn zur Dienstelle. Dort konnte die Identität des Obdachlosen zweifelsfrei geklärt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Autoscheibe eingeschlagen,

Bad Camberg, Limburger Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 23:00 Uhr bis 23:35 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Scheibe an einem Pkw in Bad Camberg eingeschlagen. Eine 27-Jährige hatte gegen 23:00 Uhr einen weißen Toyota Aygo in der Limburger Straße auf Höhe einer Spielothek abgestellt. Als sie gegen 23:35 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststelle, dass die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren war aber offensichtlich nichts entwendet worden. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Dieseldiebe machen Beute,

Selters-Haintchen, Mariannenhof, Dienstag, 03.10.2023 bis Mittwoch 04.10.2023

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Haintchen Kraftstoff aus Baumaschinen gestohlen. Der oder die Täter haben sich im Schutze der Dunkelheit auf das Gelände eines Bauunternehmens in der Straße „Mariannenhof“ begeben und dort gezielt die Tanks diverser Baumaschinen geöffnet. Insgesamt wurden dann schätzungsweise 900 Liter Diesel abgepumpt. Womit und wohin die Beute abtransportiert wurde ist bisher nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Lkw verletzt Fußgänger und fährt weiter, Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 17:05 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist ein Mann in Würges von einem vorbeifahrenden Lkw verletzt worden, der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein 60-Jähriger stand in der Frankfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 133 an seinem Fahrzeug, als ein großer Lkw von Bad Camberg kommend in Richtung Walsdorf an ihm vorbeifuhr. Der unbekannte Fahrer des Lkw fuhr aber so dicht an dem Mann vorbei, dass dieser gegen sein eigenes Fahrzeug gedrückt und verletzt wurde. Hierbei wurde auch die Pkw-Seite eingedellt. Anschließend setzte der Lkw die Fahrt in Richtung Walsdorf fort. Der verletzte 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw konnte nicht näher beschrieben werden, es soll sich um einen großen 40-tonner gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Bei Zusammenstoß verletzt,

Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 19:30 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Camberg wurde am Mittwochabend ein Mensch verletzt. Ein 85-Jähriger befuhr mit einem VW die Gisbert-Lieber-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 6 wollte der Mann an geparkten Autos vorbeifahren und nutzte dafür die Gegenfahrspur. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden E-Scooter auf dem eine 41-Jährige fuhr. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem die Rollerfahrerin verletzt wurde. Nach einer Behandlung vom Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 2.000 EUR.

Zwei Verletzte auf B 54,

Hadamar, Bundesstraße 54, Mittwoch, 04.10.2023, 09:55 Uhr

(wie) Auf der B 54 sind am Mittwochvormittag bei Hadamar zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine 40-Jährige wollte mit einem Mitsubishi von Oberweyer kommend auf die B 54 in Richtung der B 49 auffahren. Hierbei überfuhr sie die durchgezogene Fahrbahnmarkierung und prallte gegen den Skoda eines 76-Jährigen, der auf der B 54 von Oberzeuzheim kommend fuhr. Bei der Kollision wurden die 40-Jährige sowie ihre 66-jährige Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr, da zunächst davon ausgegangen worden war, dass die 40-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt sei. Die Frau konnte das beschädigte Auto aber selbstständig verlassen. Vor umherfliegenden Teilen wurde noch ein unbeteiligter Mercedes beschädigt.