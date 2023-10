Darmstadt

Darmstadt: Elektronikartikel aus Fahrzeug entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Kriminelle hatten es am Mittwochmittag (04.10) gegen 12.00 Uhr

auf ein geparktes Auto in der Rüdesheimer Straße abgesehen, um an die

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu gelangen. Auf bislang unbekannte Weise

schafften sie es das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu öffnen

und mehrere elektronische Geräte zu entwenden. Den Tätern gelang es in der Folge

unbemerkt zu flüchten.

Um Ihr Fahrzeug bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps:

Auto in abschließbarer Garage oder an belebten, gut beleuchteten

Orten abstellen

Zündschlüssel immer abziehen, auch bei kurzer Abwesenheit

Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Kofferraum) schließen

Aktivieren Sie vorhandene Sicherheitsfeatures wie

Diebstahlwarnanlage

Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto verstecken

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen

übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise, die zu einer Ergreifung von

Tatverdächtigen und/oder zum Auffinden des Diebesguts führen könnten, unter der

Rufnummer 06151/969-42202 mitzuteilen.

Zeugen gesucht nach Körperverletzung im Stau auf der Autobahn

(A5), Darmstadt-Heidelberg, in Höhe der Tank- & Rastanlage Alsbach (ots)

Am Montag den 25.09.2023, gegen 07:30h, kam es auf der A5, Darmstadt in Fahrtrichtung Heidelberg, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Hierbei wurde der Fahrer eines PKW durch den Fahrer eines Mercedes Sprinters zu starkem Abbremsen genötigt. Im Stau kam es zunächst zu einem Wortwechsel mit Beleidigungen, anschließend stellte der Fahrer des Sprinters das Fahrzeug quer auf die Fahrbahn vor den PKW, verließ das Fahrzeug und ohrfeigte den Fahrer.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der u.g. Telefonnummer zu melden.

Brensbach: Einbruch in Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen

Brensbach (ots)

Kriminelle hatten es im Zeitraum von Dienstagabend (03.10), 18.00 Uhr, bis Mittwochnachmittag (04.10), 14.00 Uhr, auf einen Tresor in einer Büroetage abgesehen. In der Otzbergstraße drangen sie über den Hof in das Innere des Firmengebäudes. Hierüber gelangten sie durch ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräumlichkeiten des Unternehmens. Dort angekommen fanden sie nach Durchsuchung einen Tresor vor, der mittels eines mitgebrachten schweren Werkzeuges geöffnet werden konnte. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Durch die Tathandlungen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21 unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: 44-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Ober-Ramstadt (ots) – Ein 44-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag (4.10.) bei

einem Arbeitsunfall verletzt und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen

16.20 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle und meldeten eine Person,

die im Stadtteil Rohrbach in einer Baugrube verschüttet wurde. Ersten

Erkenntnissen zufolge hatte er in der Grube gearbeitet, als Erde abrutschte und

ihn begrub. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus

dem Landkreis Darmstadt-Dieburg schließlich ausgraben. Lebensgefahr bestand

nicht. Zudem wurde vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der

44-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und kam mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Das Kommissariat 41 der Darmstädter Kriminalpolizei hat ihre

Ermittlungen aufgenommen.

Roßdorf: Kriminelle erbeuten Werkzeuge und Baumaschinen / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Auf Beute im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es Kriminelle

beim Aufbruch eines Containers auf einer dortigen Baustelle entlang der

Bundesstraße 38 abgesehen. Gegen 7 Uhr am Mittwoch (4.10.) bemerkten Zeugen,

dass durch bislang noch unbekannte Täter das Schloss gewaltsam geöffnet wurde.

Aus dem Inneren erbeuteten sie Werkzeuge sowie Baumaschinen und flüchteten

anschließend unerkannt mit ihrem Diebesgut. Hinweise nimmt das Kommissariat 41

unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Bieberau: Mit Waffe bedroht und Geld erbeutet / Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Straße

„Am Schaubacher Berg“ am Mittwochabend (4.10.) hat die Darmstädter

Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein bislang noch unbekannter,

maskierter Täter gegen 21 Uhr das Geschäft und forderte Bargeld von der

Angestellten an der Kasse. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte

er sie und weitere Anwesende mit einer Schusswaffe. Mit seiner Beute verließ der

Unbekannte anschließend wieder das Geschäft und flüchtete unerkannt. Zeugen

vernahmen quietschende Reifen, zudem wurde im Vorfeld der Tat ein verdächtiger,

silberfarbener Kleinwagen auf dem Parkplatz wahrgenommen. Ob diese Wahrnehmungen

in Zusammenhang mit dem Überfall stehen, bedarf der weiteren Ermittlungen durch

das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo.

Der Täter ist circa 1,70 Meter groß, schlank und war mit einer Skimaske sowie

einer schwarzen Wollmütze maskiert. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke mit

Kapuze und roten Streifen auf den Ärmeln, dunklen Jeans mit Löchern und dunklen

Schuhen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Beschriebenen verlief noch

ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist

der Täter vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen? Wem ist ein silberner

Kleinwagen in dem Zusammenhang aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind

die Ermittler zu erreichen.

Gross-Gerau

Riedstadt-Leeheim: ++Erstmeldung++ Dachstuhl eines Wohnhauses brennt/Rundfunkwarnmeldung wegen Rauchentwicklung

Riedstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.10.), kurz vor 15.00 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Dachstuhlbrand an einem Wohngebäude im Drosselweg gemeldet. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Personen befinden sich nicht mehr in dem Haus. Anwohner wurden über eine Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Odenwaldkreis

Erbach, Michelstadt: Drogenfunde nach mehreren Durchsuchungen

Die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 34 der Kriminalpolizei Erbach führten am Mittwoch (04.10) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Drogenspürhunden Einsatzmaßnahmen im Bereich Erbach und Michelstadt durch. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Bei den Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmten die eingesetzten Polizeikräfte 5 erntereife Cannabispflanzen, 64 Gramm Marihuana, 22 Gramm Kokain, circa 2 Gramm Amphetamin, circa 7 Gramm Haschisch sowie knapp 800 Euro Bargeld. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte einen Dolch und ein Einhandmesser sicher. Beschuldigt werden vier Tatverdächtige im Alter von 26, 31, 35 und 50 Jahren, die sich in den Verfahren jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und des illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln dauern weiter an.