Wie der Vater so der Sohn – Haftbefehle vollstreckt

Worms-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwochmittag 04.10.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof 2 Männer, die sich als Vater und Sohn herausstellten. Gegen den 40-jährigen Vater bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung aufgrund Diebstahls.

Da der Mann die Geldstrafe von 577,50 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zu Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal verbracht.

Sein 18-jähriger Filius war ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte war der junge Mann zu 4 Wochen Dauerarrest verurteilt worden. Entsprechend wurde er durch die Polizei in die Jugendarrestanstalt in Worms verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Worms – L439 (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Fahrrad einen Radweg, welcher neben der L439 verläuft, von Worms-Herrnsheim kommend in Richtung Osthofen. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L439 in Fahrtrichtung Osthofen.

Auf Höhe der Schrebergärten kreuzt der besagte Radweg mit der L439. An der Kreuzung übersah der Radfahrer die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Eine Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ausgeschlossen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.