Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 04.10.2023, wurden im Stadtgebiet erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Wegelnburgstraße wurde die Seitenscheibe eines schwarzen Ford Fiesta eingeschlagen und eine Jacke entwendet.

Am Jacob-von-Lavale-Platz wurde die Seitenscheibe eines grauen BMW eingeschlagen und Bargeld, eine Sonnenbrille und Elektronikgegenstände entwendet. Auf die gleiche Art wurde ein ebenfalls grauer BMW in der Pfarrer-Krebs-Straße aufgebrochen. Entwendet wurde hierbei nichts. Auch aus einem in der Maudacher Straße abgestellten Fiat Ducato wurde trotz eingeschlagener Scheibe nichts entwendet.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt circa 1.300 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Trickdiebe entwenden Geldbörse

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 04.10.2023 gegen 11:30 Uhr, wurde ein 85-Jähriger Opfer von Trickdieben. In der Ludwigstraße wurde der Mann durch einen Unbekannten in einer ihm unbekannten Sprache angesprochen. Hierbei gelang es dem Unbekannten unbemerkt die Geldbörse des Seniors mit 250 Euro Bargeld zu entwenden.

Der 85-Jährige beschrieb den Mann als circa 50 Jahre, von normaler Statur und mit dunklerem Teint.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kind bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 13:30 Uhr, war eine 58-jährige Autofahrerin in der August-Bebel-Straße unterwegs, als sie aufgrund Gegenverkehrs anhielt und zurücksetzen wollte. Hierbei bemerkte sie nicht, dass sich ein 8-jähriger Fußgänger hinter ihrem Fahrzeug befand.

Der Junge wurde erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Durch mehrere Passanten konnte er befreit werden. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Trickdiebe scheitern

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 12:20 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Haustür einer Seniorin in Ludwigshafen-Gartenstadt. Er erzählte ihr, dass er vor Kurzem in der Nachbarschaft eingezogen sei und nun spontan ins Ausland reisen müsse.

Da sich sein Haus noch im Umbau befinde, müsse der Mann seine Wertsachen bei ihr deponieren. Zu diesem Zweck wollte er ihre Wohnung betreten und einen geeigneten Ort suchen.

Die Frau verwerte dem Mann den Zutritt zu ihrer Wohnung in der Maudacher Straße und informierte die Polizei. Der Unbekannte war in Begleitung eines weiteren Mannes, den er als seinen Schwager vorstellte.

Die Seniorin beschrieb beide Männer als gepflegt, stämmig, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Sie waren mit einem dunklen Auto unterwegs gewesen.

Wer kann Hinweise auf die Identität der Männer oder zu ihrem Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .