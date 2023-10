Mit Schraubenzieher verletzt

Schwegenheim (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 11:00 Uhr, gerieten in einem Mehrfamilienhaus in Schwegenheim ein 26- und ein 27-Jähriger in Streit. Im Zuge dessen verletzte der 26-Jährige den 27-Jährigen durch einen Stich mit einem Schraubenzieher in den Brustbereich schwer.

Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Er befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr. Der 26-Jährige meldete sich selbst bei der Polizei und wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Unfall auf der A65 – PKW fährt in Stauende

Wörth (ots) – Gegen 11:15 Uhr kam es am Mittwochmittag auf der A65 in Wörth zu einem Auffahrunfall. Ein LKW-Fahrer musste am Stauende in Fahrtrichtung Landau verkehrsbedingt warten, als ein PKW, besetzt mit 3 Erwachsenen, einem Kleinkind und einem Säugling, auf den stehenden Auflieger auffuhr.

Aufgrund des Aufpralls wurden alle 5 Fahrzeuginsassen leicht verletzt zur ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.