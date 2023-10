Verkehrsunfall mit 3 Kleinkindern

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 04.10.2023 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 36-Jähriger, die Lützelstraße in Fahrtrichtung L528 und wollte nach links in Richtung OT Böhl abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer das Stoppschild und die Vorfahrt eines aus Richtung OT Böhl kommenden, bevorrechtigten 40-jährigen Pkw-Fahrers.

Im PKW des 40-Jährigen befanden sich 3 Kleinkindern im Alter von 2-4 Jahren. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des 36-Jährigen um die eigene Achse. Der 36-Jährige, sowie 2 Kleinkinder im PKW des 40-Jährigen, wurden leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 EUR.

Täterfestnahme nach Autodiebstahl

Schifferstadt (ots) – Am 04.10.2023 gegen 20:45 Uhr, wurde über Notruf mitgeteilt, dass gerade ein Pkw im Bereich der Kirchenstraße durch eine männliche Person aus einem Hof entwendet wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnamen konnte der besagte Pkw in der Mannheimer Straße festgestellt und in der Danziger Straße gestoppt werden.

Zwei Insassen gelang fußläufig die Flucht. Der 16-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer konnten festgenommen werden. Der 16-Jährige stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sodass eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen wurde.

Aufgrund des Alters darf der 16-Jährige noch keinen PKW führen. Die Eltern der beiden Minderjährigen wurden verständigt und holten ihre Kinder auf der Dienststelle ab.

Es wurden mehrere Verfahren gegen den 16-Jährigen eingeleitet, Ermittlungen zu den flüchtigen Insassen laufen. Offensichtlich nutzte der 16-Jährige einen außerhalb des Gebäudes deponierten Fahrzeugschlüssel und wollte eine „Spritztour“ machen.