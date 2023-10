Betrunken in den Gegenverkehr gefahren

Speyer (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 20:20 Uhr, war ein 31-jähriger Autofahrer in der Oberen Langgasse in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-Jährigen kollidierte.

Der 31-Jährige versuchte seine Fahrt zunächst fortzusetzen, aufgrund der Schäden an seinem Fahrzeug blieb er jedoch wenige Meter von der Unfallstelle entfernt stehen.

Zwei Polizeibeamte, die an der Örtlichkeit gerade eine Verkehrskontrolle durchführten, wurden von umherfliegenden Autoteilen fast getroffen. Sie konnten den Mann unmittelbar darauf festnehmen.

Der 31-Jährige war zwar unverletzt, jedoch konnten Hinweise auf Alkoholkonsum bei ihm erlangt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 39-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt/beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfall-ursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Alkoholisierter Radfahrer unterwegs

Speyer (ots) – Am 04.10.2023 gegen 19:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Pedelec ohne Licht den Radweg der Wormser Landstraße. Der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Fahrradkontrollwoche bei der Polizei Speyer

Speyer (ots) – In der Woche vom 09.10.2023 bis einschließlich 15.10.2023 führt die Polizeiinspektion Speyer erneut eine Fahrradkontrollwoche durch. Dabei stehen die Verkehrssicherheit und die Verhinderung von Fahrraddiebstählen im Fokus der Beamten. Im Laufe der Woche werden im Stadtgebiet verstärkt mobile und stationäre Verkehrskontrollen von Radfahrern durchgeführt.

Am Mittwoch 11.10.2023 zwischen 12-15:30 Uhr werden die Beamten vor der Polizeiinspektion in der Maximilianstraße einen Infostand aufbauen.

Hier können sich Interessierte an Infoständen der Polizei und der lokalen Netzwerkpartner (ADFC und Fahrradbeauftragter der Stadt Speyer) über Unfall- und Diebstahlprävention informieren.

Ziel der Aktion ist es, Fahrradbesitzer für die Notwendigkeit eines effektiven Diebstahlschutzes zu sensibilisieren und Unfälle z.B. durch bessere Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Verkehrsunfall zwischen Fußgängern und Radfahrer

Speyer (ots) – Am 04.10.2023 gegen 08.30 Uhr betraten ein 18- und ein 22-Jähriger den Alten Postweg aus Richtung Gewerbehof kommend. Beide trugen zu diesem Zeitpunkt ein ca. 5 m langes Hartplastikrohr auf ihren Schultern.

In diesem Moment kam ein 34-jähriger Mann mit seinem Fahrrad aus Richtung Brunckstraße. Die Fußgänger sahen den Radfahrer, schätzten den Abstand zu ihm falsch ein und stießen mit dem Rohr gegen das Hinterrad des Radfahrers.

Der Radfahrer stürzte daraufhin. Er selbst nahm die Situation nicht wahr, da er sich gerade mit seinem Mobiltelefon beschäftigte. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.