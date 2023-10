Polizeieinsatz wegen angeblicher Schusswaffe

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 03 Uhr teilte über Notruf eine bislang unbekannte männliche Person mit, dass in der Spritzengasse ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand herumlaufen würde. Dies hatte zur Folge, dass die Straße, sowie die umliegenden Plätze abgesperrt wurden und eine Vielzahl von Einsatzkräften den Bereich absuchten.

Hierbei wurden teilweise auch Maschinenpistolen durch die Einsatzkräfte mitgeführt. Eine verdächtige Person konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Straßen waren zu dieser Zeit nahezu menschenleer. Auch der ursprüngliche Anrufer, welcher mit einer ausländischen Nummer anrief, war nicht mehr erreichbar.

Zeugen, welche ähnliche Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkohol

Gensingen (ots) – Am 04.10.2023 um 23:16 Uhr befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Alexander-Bretz-Straße in Richtung der Bahnhofstraße. Beim Einbiegen in die Bahnhofstraße verlor der 29-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kam mit dem PKW in einem Zaun zum Stehen.

Der 29-jährige wurde leicht verletzt. Nach ersten Behauptungen des 29-jährigen sollte sich der eigentliche Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit entfernt haben.

Die Beweise verdichteten sich jedoch während der Unfallaufnahme vor Ort gegen den 29-jährigen, der zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein durchgeführter Test ergab 2,09 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der nicht mehr fahrbereite PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt. Den Fahrer erwartet nun mehrere Strafverfahren.