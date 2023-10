Prügelei in der Fußgängerzone

Bad Kreuznach (ots) – Mittwoch 04.10.2023 gegen 18:30 Uhr gerieten in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach 2 junge Männer in Streit. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung eskalierte letztendlich. Hierbei schlugen die 25 und 32 Jahre jungen Kontrahenten zuerst mit ihren Fäusten aufeinander ein.

Der 25-jährige Beschuldigte zog letztendlich ein Taschenmesser und führte mehrere Schnittbewegungen in Richtung des 32-Jährigen aus, verletzte diesen allerdings nicht. Der Vorfall wurde zeitnah via Notruf gemeldet.

Die entsandten Streifen konnten im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung beide Beschuldigten und entsprechende Zeugen festnehmen bzw. ermitteln. Auch das Tatmittel konnte sichergestellt werden. Größere Blessuren trugen die Kontrahenten nicht davon. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Kirschroth/K 62 (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 gegen 16.14 Uhr, befuhr der 62jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine (Schmalspurschlepper/Traktor) die K62 aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Kirschroth. Ein 32jähriger Motorradfahrer befährt zur gleichen Zeit die K62 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Kurz vor Kirschroth biegt der Traktorfahrer nach links in einen asphaltierten Feldweg ab. Der entgegenkommende Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zum Zusammenstoß mit dem querenden Traktor.

Der Kradfahrer kommt hierbei zu Fall und bleibt zunächst schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Verletzte wurde von einem Rettungswagen sowie dem hinzugezogenen Rettungshubschrauber versorgt und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde er nicht lebensbedrohlich verletzt.

Am Motorrad sowie am Schmalspurschlepper entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache kann die Polizei Kirn derzeit noch keine abschließenden Angaben machen. Neben den bereits genannten Kräften war auch die Feuerwehr Meddersheim mit 10 Mann vor Ort.

Dieseldiebstahl am Windpark Pferdsfeld

Kirn (ots) – Im Zeitraum von 30.09.2023, 14:30 Uhr bis 02.10.2023, 12:00 Uhr wurde auf der Baustelle am Windpark in Pferdsfeld ein Dieseltank geöffnet und aus diesem 600l Dieselkraftstoff entwendet. Bisher gibt es keine Hinweise auf die unbekannten Täter.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 zu melden.