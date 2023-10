Glücklicherweise keine Verletzten bei Frontalzusammenstoß

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kollidierten in der Lortzingstraße zwei Fahrzeuge frontal miteinander, nachdem der 31-jährige Fahrer eines BMW aus bislang unbekannter Ursache leicht in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß.

Der 25-jährige Fahrer des Audis konnte den Unfall trotz sofortiger Bremsung nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sowohl der BMW, als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fahrt endet im Gleisbett – Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Mannheim (ots) – Der 62-Jährige Fahrer eines Opels befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr die Grenadierstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als er den Gleisbereich passierte, kam er aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in das Gleisbett.

Dort setzte er auf dem dortigen Bordstein auf, wodurch dieser beschädigt wurde. Seinen Opel konnte er eigenständig aus der misslichen Lage nicht mehr befreien. Er musste von einem Abschleppdienst aus dem Gleisbett gezogen werden. Da das Fahrzeug den Gleisbereich versperrte, kam es in der Zeit von 07.30-08.30 Uhr zu Ausfällen im Straßenbahnverkehr.

Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots) – In der Casterfeldstraße ereignete sich am Mittwochmorgen gegen

10.30 Uhr ein Unfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 86-jährige Fahrer eines Fiats befuhr die B 36 von Mannheim-Rheinau kommend in Richtung Casterfeldstraße.

Hierbei erkannte er einen vor ihm Verkehrs bedingt wartenden Motorradfahrer zu spät, wich diesem aus, kollidierte mit der links befindlichen Leitplanke und fuhr daraufhin ungebremst auf einen an der rot zeigenden Ampelanlage stehenden Toyota auf.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 86-jährige Fiat-Fahrer, seine 85-jährige Beifahrerin, sowie die Fahrerin des Toyotas leicht verletzt.

Pedelec-Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Zuzenhausen (ots) – Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung Hoffenheimer Straße ein Unfall, bei dem eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die Frau auf einen am Straßenrand anhaltenden PKW auf und stürzte dabei. Das Pedelec wurde hierbei stark beschädigt. Die 37-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 09.00 Uhr stürzte eine 66-jährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht, nachdem sie zuvor eine Vollbremsung einlegte, um den Zusammenstoß mit einem Kleintransporter zu verhindern.

Dieser befuhr die Lange Rötterstraße und wollte im Kreuzungsbereich Moselstraße nach rechts in diese abbiegen. Hierbei übersah er die Radfahrerin die weiter in Richtung Alter Meßplatz fahren wollte.

Täter nach Rollerdiebstahl festgenommen

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 21 Uhr versuchten 4 Täter in der August-Bebel-Straße zwei Motorroller zu entwenden, wobei diese durch einen aufmerksamen Zeugen gestört wurden. Bei der Ankunft der alarmierten Einsatzkräfte, versuchten die Täter vor den Polizeibeamtinnen und – beamten

fußläufig zu flüchten.

Ein 13-Jähriger konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Den weiteren Tatverdächtigen gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Täter hebelten bei der Tatausführung das Gehäuse der Roller auf, um sich so Zugang zu der Elektrik zu verschaffen und diese kurz zuschließen.

Nachdem die Strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 13-Jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Identität der noch unbekannten Täter und ob diese auch in Verbindung zu vorangegangenen Rollerdiebstählen stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden. Ebenso konnten die rechtmäßigen Besitzer der entwendeten Roller der Marke Piaggio noch nicht ermittelt werden. Daher werden auch diese geben, sich dringend mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen.