12-Jähriger von mehreren Jugendlichen ausgeraubt

Weinheim (ots) – An der Haltestelle Freiburger Straße wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein 12-jähriger Junge zunächst von 2-3 fremden Jugendlichen angesprochen und aufgefordert ihnen zu folgen. Unweit der Haltestelle wurde er unvermittelt durch die Täter massiv körperlich angegangen. Der Junge erlitt hierdurch multiple Verletzungen, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Glücklicherweise konnte er dieses noch am Tatabend wieder verlassen. Weiterhin drohten die Täter dem Jungen für den Fall, dass er sich bei der Polizei melden würde. Im Rahmen der Auseinandersetzung raubten die Täter einen kleineren Geldbetrag sowie die Schuhe des 12-Jährigen und flüchten im Anschluss.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Autofahrer

Weinheim (ots) – Am Mittwoch gegen 17:40 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich der Abfahrt B38/B3 während einer Einsatzfahrt ein Streifenwagen mit einem Mercedes. Das Streifenteam war mit eingeschaltetem Sondersignal auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs, als der 65-jährige Mercedes-Fahrer eine rote Ampel überfuhr und nach links in Richtung Sulzbach abbiegen wollte.

Hierbei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei sich der 65-Jährige sowie die beiden Beamten leicht verletzten. Die B3 musste im Zeitraum der Unfallaufnahme bis 19:30 Uhr ab der Zufahrt vom Saukopftunnel kommen in Richtung Weinheim gesperrt werden.

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Hoher Sachschaden bei Unfall in der Wieslocher Straße

Dielheim (ots) – Da er im Gegenverkehr den Seitenabstand nach rechts falsch einschätzte, beschädigte am Mittwochmorgen gegen 11.00 Uhr der 46-jährige Fahrer eines LKW mit seinem Anhänger einen geparkten BMW erheblich.

So wurde unter anderem der linke Vorderreifen durch den Zusammenstoß zerstört, sodass der BMW nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden wird auf 10.000 geschätzt.

Unfall im Kreuzungsbereich

Ketsch (ots) – Am Mittwoch gegen 08:30 Uhr kollidierte eine 64-jährige Citroen-Fahrerin im Kreuzungsbereich derHebelstraße/Hildstraße mit einem LKW und wurde im Anschluss gegen eine Mauer geschoben.

Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen fuhr die Frau von der Hebelstraße kommend beschleunigt in den Kreuzungsbereich ein und nahm hierbei einem 41-jährigen LKW-Fahrer, welcher auf der Hildastraße in Richtung Werderstraße fuhr, die Vorfahrt.

Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

Brand einer Absauganlage in Schreinerei

Schönau (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr entzündete sich ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines technischen Defekts eine Absauganlage einer Schreinerei in den Kreuzwiesen.

Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Schönau konnte den Brand schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers auf eine Werkstatthalle unterbinden. Sie waren mit 6 Fahrzeugen und 27 Feuerwehrmännern im Einsatz. An der Absauganlage entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.