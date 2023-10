Vor der Bootskontrolle geflüchtet

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 03.10.2023 gegen 15:45 Uhr, befuhren 2 Männer mit einem Schlauchboot mit Außenbordmotor den Alt-Neckar auf Höhe von Heidelberg Wieblingen. An dieser Stelle ist das Befahren mit dem Boot nicht erlaubt. Durch Polizeibeamte am Ufer wurde außerdem festgestellt, dass die Bootsinsassen während der Fahrt angelten.

Die Männer wurden aufgefordert mit dem Boot anzulegen. Sie sollten einer Kontrolle unterzogen werden, fuhren aber mit dem Boot davon.

Die Männer waren ca. 30 Jahre alt. Ein Bootsinsasse trug ein olivgrünes T-Shirt. Der andere Mann hatte auffallend hochgesteckte Rastalocken und war mit einem gelben T-Shirt bekleidet.

Die Wasserschutzpolizei Heidelberg (Tel.: 06221/137483) sucht nach dem Vorfall Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Bootskennzeichnung und den beiden Männern geben können.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Kontrollmaßnahmen gegen Betäubungsmittelkriminalität

Heidelberg (ots) – Erneut führte das Polizeipräsidium Mannheim unter der Leitung der Kriminalinspektion 4 (Rauschgiftdezernat), Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, im Bereich der Parkanlage der Kurfürsten-Anlage eine geplante Kontrollmaßnahme zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch.

Hintergrund der Maßnahme ist eine Häufung von Ordnungsstörungen sowie Straftaten, welche in der Vergangenheit ein regelmäßiges polizeiliches Einschreiten nötig machten. Unter Einbindung von starken Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz konnte die Parkanlage, bei welcher es sich um einen

sogenannten milieuspezifischen Ort handelt, schlagartig betreten und 64 Personen einer Kontrolle unterzogen werden.

Diese wurden schließlich einer eingerichteten Bearbeitungsstraße zugeführt, überprüft und durchsucht. Hierbei stellten die Beamten 11 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Weiterhin war eine der Personen zur Festnahme sowie 3 weitere von Behörden zur Ermittlung deren Aufenthaltsorts ausgeschrieben.

Ein aktueller Vermisstenfall einer 17-Jährigen konnte bei der Kontrollmaßnahme ebenfalls geklärt werden. Im Rahmen des Zugriffs musste gegen eine renitente Person körperlicher Zwang angewandt werden. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern derzeit noch an.

Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L 637

Heidelberg (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der L 637 Ecke Grenzhöfer Weg ist die Unfallaufnahme vor Ort mittlerweile abgeschlossen, die Straße ist wieder frei. Die 48-jährige Unfallverursacherin wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Auch der 65-jährige Unfallgegner wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten von einer Fachfirma abgeschleppt werden.

Warum die 48-Jährige von der Fahrbahn abkam ist bislang nicht bekannt und zurzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg.