Lebensretter gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Montag (2. Oktober) war ein Mann im Begriff von der Empore im Karlsruher Hauptbahnhof zu springen. Reisende hielten den 49-Jährigen von seinem Vorhaben ab. Die Bundespolizei sucht nun die couragierten Retter.

Gegen 1:25 Uhr begab sich der 49-Jährige ins 1. Obergeschoss, auf Höhe des Casinos, und stieg über das dortige Geländer. Reisende sowie eine Streife der Bundespolizei wurden auf den Mann aufmerksam und eilten unverzüglich zu Hilfe.

Noch vor den Beamten erreichten die Reisenden den Ereignisort und hielten den Mann von einem Sprung ab. Gemeinsam mit den Bundespolizisten konnte der Mann schließlich zurück hinter das Geländer gezogen werden. Er wurde anschließend in Schutzgewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert. Noch bevor die Personalien der Retter aufgenommen werden konnten, entfernten sich diese von der Örtlichkeit.

Die Retter selbst oder aber Personen, die diese kennen, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Raub in Durlach – Zwei 16-und 19-jährige dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend in Karlsruhe-Durlach zwei 16- und 19-Jährige vorläufig fest, die im Verdacht stehen, zuvor 3 Jugendliche ausgeraubt zu haben. Den bisherigen Feststellungen zufolge trafen die 3 Geschädigten im Alter zw. 14-15 Jahren gegen 21:30 Uhr vor einem Supermarkt in der Raiherwiesenstraße auf die beiden Täter.

Als sie gemeinsam mit diesen zu einer Freifläche hinter einem gegenüber liegenden Hochhaus liefen, forderten die beiden Beschuldigten die Geschädigten zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände auf. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, verpasste der ältere der beiden Beschuldigten einem der Geschädigten mehrere Schläge gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf nahmen die beiden Täter die von den Geschädigten mit sich geführten Wertgegenstände an sich.

Im Anschluss an die Tat rannten die Geschädigten weg und sprachen eine in der Nähe befindliche Polizeistreife an. Auf dem Parkplatz des Supermarktes unterzogen die Beamten schließlich die beiden Tatverdächtigen einer Kontrolle und nahmen diese vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der Beschuldigten sowie einer Nachschau auf dem Parkplatz stellten die Polizei das mutmaßliche Raubgut sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die beiden Tatverdächtigen im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft derzeit mögliche Tatzusammenhänge zu vergangenen Raubstraftaten im Stadtkreis Karlsruhe.