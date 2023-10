Reisende eilen Zugbegleiterin zur Hilfe

Jockgrim (ots) – Eine Zugbegleiterin forderte am 03.10.2023 einen jungen Mann auf sich auszuweisen, da er ohne das erforderliche Ticket die S-Bahn Richtung Germersheim nutzte. Dies wollte der 18-jährige aus Somalia nicht und versuchte den Zug am Bahnhof Jockgrim zu verlassen. Hierbei stieß er die Zugbegleiterin und fasste ihr an die Brust.

Der 26-Jährigen kamen Zeugen des Vorfalls zur Hilfe und hielten den Mann vom aussteigen ab. Nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Germersheim wurde der 18-Jährige durch eine Streife der Bundespolizei empfangen.

Der Sachverhalt und die Personalien der beteiligten Personen wurde aufgenommen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, Körperverletzung sowie der sexuellen Belästigung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Wörth (ots) – Sachschaden und ein Fahrverbot sind die Folgen eines Einkaufes. Demnach wollte die Fahrerin eines Pkw am gestrigen Freitag 29.09.2023 in den Abendstunden lediglich ihre bestellten Waren in Wörth abholen, als sie beim Ausparken kurz zurücksetzen musste und dabei den hinter ihr stehenden Pkw leicht beschädigte.

Bei der Unfallaufnahme konnte die Beamten bei der Unfallverursacherin jedoch Alkoholgeruch feststellen und der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Somit wurden entsprechend eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schulbusunfall

Wörth (ots) – Mittwoch 04.10.2023 gegen 08 Uhr, kam es auf der K15 in Wörth zu einem Abbiegeunfall zwischen zwei Schulbussen. Beim Linksabbiegen wurde der Vorrang des entgegenkommenden Busses missachtet. Ein Schulbus war mit ca. 50 Schulkindern besetzt. Der andere Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Kinder leicht verletzt.

Mit einem Ersatzbus konnten die Schüler den Schulweg fortsetzen. Der Fahrstreifen der K15 in Richtung Wörth und der Zubringer zur A65 waren blockiert und mussten im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens waren Verkehrsregelungsmaßnahmen durch die eingesetzten Beamten erforderlich.

Durch die Straßenmeisterei Kandel wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Schulen wurden vorsorglich hinsichtlich des Unfalls und etwaiger Verletzungen informiert und sensibilisiert.