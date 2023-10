Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 02.10.2023 schlug ein 25-Jähriger einem 62-Jährigen in der Frankenthaler Straße ins Gesicht. Ein 14-Jähriger wollte zur Hilfe kommen und wurde ebenfalls von dem 25-Jährigen geschlagen. Der 14-Jährige setzte sich zur Wehr und sprühte dem Angreifer Tierabwehrspray ins Gesicht.

Der 25-Jährige wollte dann umstehende Passanten angreifen. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnte der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nachdem er sich zunächst kurz beruhigte, wurde der 25-Jährige wiederholt hochgradig aggressiv.

Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er in den Polizeigewahrsam gebracht werden. Auf dem Weg wehrte er sich gegen die Polizeikräfte mit körperlichen Attacken. Außerdem beleidigte er diese und spuckte in ihre Richtung. Um gegen den Mann anzukommen musste auch das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) eingesetzt werden.

In der Polizeidienststelle wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um einen möglichen Drogenmissbrauch bzw. eine mögliche Alkoholisierung nachzuweisen.

Bei dem Einsatz wurden 2 Polizeibeamte leicht verletzt. Auch der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

Mutter und Kind beleidigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) Am Montag 02.10.2023 gegen 21 Uhr, wurden eine 39-Jährige und ihre 3-jährige Tochter von einem Unbekannten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Von-Kieffer-Straße angesprochen. Er beleidigte sie und drohte ihnen.

Nachdem die 39-Jährige den Mann bat dies zu unterlassen, beleidigte er sie weiter massiv und schrie herum. Die Frau flüchtete mit ihrem Kind. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann nicht mehr antreffen.

Täterbeschreibung:

ca. 30 Jahre alt, 1,80 m groß, hat dunkles kurzes Haar und einen Schnurrbart. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnr: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) – Ein Reifen eines parkenden Peugeot wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstag 02.10.2023, 16:30 Uhr bis 03.10.2023, 09 Uhr, in der Raschigstraße zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Sollten Sie etwas beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, um sachdienliche Hinweise.

Betrunkener verursacht mehrere Verkehrsunfällen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montag 02.10.23 befuhr gegen 22:45 Uhr, ein weißer PKW die Mannheimer Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Dabei stieß der PKW gegen mehrere geparkte PKW. Der Fahrer folgte den Gleisen und fuhr durch das Gleisbett bis in die Raiffeisenstraße. Zwischenzeitlich war der PKW stark beschädigt.

Trotzdem ging die die Fahrt weiter durch die Straßen Am Speyerer Tor, Stadtgartenstraße, Weimarer Straße, Mannheimer Straße, Sternstraße und Bastenhorstweg. Dort bog der Fahrer nach links in die Straße An der Froschlache ein, parkte seinen PKW und entfernte sich.

Die Polizei konnte als verantwortlichen Fahrzeugführer einen 33-jährigen Ludwigshafener ermitteln. Dieser war bei seinem Antreffen deutlich alkoholisiert. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sofern Ihr PKW im Bereich der genannten Strecke geparkt war und ebenfalls beschädigt wurde oder Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in der Lagerhausstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Lagerhausstraße kam es am 03.10.2023 gegen 17:10 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin und einem 26-jährigen Autofahrer. Beide wollten zu diesem Zeitpunkt nach links in den Kaiserwörthdamm abbiegen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Da die Schilderung des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Sie haben den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 80-Jährige aus Rheingönheim ließ sich am 03.10.2023 nicht täuschen, als gegen 14:30 Uhr, eine Betrügerin bei ihr anrief. Diese behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen Unfall verursacht und müsse nun ins Gefängnis, sofern keine Kaution gezahlt wird. Ohne auf die Anruferin einzugehen, legte die 80-Jährige sofort auf.

Die Masche der sogenannten „Schockanrufe“ wird immer wieder von Betrügerinnen und Betrügern genutzt um insbesondere ältere Menschen hinters Licht zu führen. Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden.

Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Lassen Sie zudem Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.