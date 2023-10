Brände in Rödersheim-Gronau und Hochdorf-Assenheim – Hinweis auf Tatverdächtigen

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Nachdem es in der Nacht vom 29.09.2023 auf den 30.09.2023 zu 6 Bränden in Rödersheim-Gronau und in Hochdorf-Assenheim gekommen war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

In Rödersheim-Gronau brannte es in der Straße Am Schlangengraben an 2 Neubauten/Baustellen und Im Schlossfeld brannte aufgestapeltes Holz.

In Hochdorf-Assenheim brannten in der Straße Im Einolf mehrere Rollwagen mit Kleidung einer Wäscherei, im Mutterstadter Weg ein Geräteschuppen eines Kindergartens und in der Deidesheimer Straße Holzpaletten eines landwirtschaftlichen Betriebes.

Durch die Brände entstand ein Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro.

Durch Zeugenhinweise und Videoaufzeichnungen konnte ein 26-Jähriger ermittelt werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte am 30.09.2023 die Wohnung des Verdächtigen und stellten potentielle Beweismittel sicher.

Ob der Mann für die Verursachung der Brände verantwortlich ist, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag 01.10.2023 auf Montag 02.10.2023 kam es in der Selligstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt.

Das Schadensbild lässt auf einen Fahrradfahrer als Unfallverursacher schließen, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Sollten sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher haben wenden sie sich bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Alleinunfall mit Alkohol

Dudenhofen (ots) – Ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr in der Nacht zum Dienstag um 02.40 Uhr die K27 von Römerberg nach Dudenhofen. Unterwegs verlor der Fahrer die Kontrolle und stürzte. Er erlitt hierbei diverse Platzwunden im Gesicht. Offenbar stand er erheblich unter Alkoholeinfluss.

Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Verletzungen jedoch nicht möglich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihm wurde im Rahmen des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen.