Nach Platzverweis in Gewahrsam genommen

Speyer (ots) – Am 03.10.2023 gegen 19:15 Uhr belästigte ein 59-jähriger Mann das Personal einer Tankstelle in der Industriestraße. Der Mann wurde von den eingesetzten Beamten kontrolliert und erhielt einen Platzverweis für das Tankstellengelände.

Etwa zehn Minuten später informierten die Angestellten erneut die Polizei, dass der Mann zurückgekehrt sei. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Speyer (ots) – Am Dienstag 03.10.2023 gegen 14:35 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad den Seppl-Scherer-Weg in Richtung Ahornweg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Pkw den Ahornweg. An der Kreuzung fuhr der Radfahrer ungebremst in den Ahornweg und kollidierte mit der Fahrertür des Pkw.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 49-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Radfahrer wurde daher zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht.