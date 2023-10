2,5 Promille auf dem Fahrrad

Edenkoben (ots) – Am Abend des 03. Oktober fiel einer Streifenbesatzung der Edenkobener Polizei gegen 21:30 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der in der Nähe der Alla-Hopp-Anlage starke Fahrunsicherheiten zeigte. Ein darauffolgender Alkoholtest brachte den Grund hierfür zu Tage. Der 24-Jährige aus Baden-Württemberg führte das Fahrrad mit 2,47 Promille Alkohol in der Atemluft.

Da auch bei Radfahrern die Teilnahme am Straßenverkehr mit einer Alkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr bereits den Anfangsverdacht einer Straftat bedeutet, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Obwohl der Mann noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wird zudem die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, die seine geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen wird, falls der Mann in Zukunft einen Führerschein erwerben mag.

Betrunken Unfall verursacht

Herxheim bei Landau (ots) – Am 03.10.2023 befuhr gegen 17:40 Uhr die 70-jährige Toyota-Fahrerin die Ortsrandstraße-Süd-West in Richtung Kreisverkehr zur L493. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete die Toyota-Fahrerin die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 29-jährigen VW-Fahrers.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 7.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnte bei der 70-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Hierauf angesprochen gab sie an, dass sie zuvor auf dem Oktoberfest zugegen war. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden.

Daher wurde der Unfallverursacherin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Steinfeld (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer fand am Mittwoch 04.10.2023 gegen 01 Uhr, einen verletzten Radfahrer neben der L 546 (Ortsausgang Steinfeld) und verständigte die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen ist der 50jährige Radfahrer aus dem Kreis Germersheim gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen.