Reizgas in einem Fahrstuhl am Hbf Mainz versprüht

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am Montag 02.10.2023 nutzten 3 Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Aufzug zu Bahnsteig 2/3 im Hauptbahnhof. Hierbei stellten sie fest, dass offenbar zuvor jemand einen Reizstoff in dem Fahrstuhl versprüht hatte. Alle Drei erlitten Reizungen der Augen und klagten über Hustenanfälle.

Über den Sachverhalt informierten die Geschädigten umgehend die Bundespolizei und stellten Strafantrag wegen gefährlicher Körperverletzung. Auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verzichteten sie. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und saugten die Luft auf dem Fahrstuhl ab, um den Reizstoff zu entfernen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Diebstahl von Einrichtungsgegenständen bei Wohnungseinbruch

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Montagmorgen meldete ein 50-jähriger Mainzer, dass am zurückliegenden Wochenende in seine Wohnung in der Emmerich-Josef-Straße, im 3.Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Es wurden dabei Einrichtungsgegenstände gestohlen.

Verwundert teilte der betroffene Mann gegenüber der Polizei mit, dass er vom 29.09.-02.10.2023 verreist war und ihm bei der Heimkehr ein offenstehendes Fenster aufgefallen war. Offenbar hatten sich Täter über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung verschafft und u.a Lampen und Stühle entwendet.

Ein genauer Schadenswert konnte noch nicht beziffert werden. Durch die Beamten des Altstadtreviers wurde am Tatort eine Spurensuche durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Mainz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Jugendliche gehen mit Pfefferspray auf Passanten los

Mainz-Innenstadt (ots) – Als am Montagabend gegen 21 Uhr ein 19-jähriger Mainzer den Eisgrubweg entlang ging, wurde er von etwa 10 Jugendlichen körperlich angegangen, einer sprühte ihm sogar Pfefferspray in das Gesicht.

Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet. Zunächst soll einer der Täter den 19-Jährigen angesprochen und ihm dann direkt mit dem Pfefferspray attackiert haben. Als er schließlich zu Fall kam, seien weitere Täter dazu gekommen und

hätten auf ihn eingetreten.

Der Mainzer wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Tat, insbesondere das Motiv der Täter, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

A61/Badenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrer eines Motorrades schwer verletzt wurde, kam es am 4.10.2023 gegen 13 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden. Dort stürzte der 60-Jährige kurz nach der Anschlussstelle Gau-Bickelheim in der Gemarkung Badenheim nach bisherigen Erkenntnissen, ohne dass weitere Fahrzeuge oder Personen am Unfall beteiligt waren.

Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Mainzer Uniklinik verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers sperrten Kräfte der Polizei die Anschlussstelle Gau-Bickelheim sowie die Hauptfahrbahn bis gegen 14 Uhr. Im

Einsatz waren neben Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, 15 Kräfte der Feuerwehren aus Gensingen und Sprendlingen sowie der Rettungshubschrauber.

Das beschädigte Kraftrad wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ob gegebenenfalls weitere Fahrzeuge beteiligt waren.

Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Nummer 06701-9190. Im Stau ahndeten die eingesetzten Beamten zudem zwei Verkehrsteilnehmende, die versuchten, mit ihren PKW bei Gau-Bickelheim entgegen der Fahrtrichtung über den Durchfahrtstreifen von der Autobahn ab zufahren. Die Personen müssen mit entsprechenden Bußgeldverfahren rechnen.

Verkehrsunfall aufgrund mangelhafter Ladungssicherung

Heidesheim am Rhein (ots) – Am Mittwoch 04.10.2023 kam es gegen 14.15 Uhr auf der A60, Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen den Anschlussstellen Hechtsheim-West und Hechtsheim-Ost zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten LKW.

Der 53-jährige Fahrer des LKW befand sich im leicht abschüssigen Bereich zwischen den genannten Anschlussstellen als aufgrund des stockenden Verkehrs der Notbrems-Assistent seines Fahrzeugs aktiviert wurde und eine Gefahrenbremsung einleitete.

Hierdurch wurde die in dem Auflieger befindliche Ladung, circa 25 Tonnen Stahlrohre, nach vorne beschleunigt und durchschlug die Bordwand des Aufliegers. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht, jedoch ist der LKW nicht mehr fahrbereit. Mit der Bergung der Ladung wurde eine Spezialfirma beauftragt.

Die Bergungsarbeiten laufen derzeit noch. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zeitweise ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Darmstadt vorhanden, weshalb rund um die Unfallstelle mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Update:

(ots) – Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle war die A60, Fahrtrichtung Darmstadt, zeitweise nur einspurig für den Verkehr freigegeben. Seit 18 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – In der Nacht vom 02.10.23 auf den 03.10.23 gegen 01:20 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Saarlandstraße den 21-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Während der Kontrollmaßnahme stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen aktuellen Drogenkonsum schließen ließen.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Fahrer räumte darüber hinaus den Konsum von Cannabis ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei festgestellter Grenzwertüberschreitung in der Blutprobe droht dem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von ca. 500 EUR.