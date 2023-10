Gießen: Autoaufbrecher festgenommen

In der Fröbelstraße fiel einem aufmerksamen Zeugen auf, wie sich ein Mann an Autos zu schaffen machte. Der Zeuge behielt den Mann im Blick und verständigte die Polizei. Beamte der Polizeistation Gießen Nord trafen den Mann am Samstagabend (30.09.2023) noch vor Ort an. Sein Versuch, sich unter einem Auto vor den Beamten zu verstecken, konnte seine Festnahme nicht verhindern. Auf Nachschau hatte der Dieb gegen 20.15 Uhr zwei Toyota in der Fröbelstraße aufgebrochen. Die Polizisten nahmen den 49-jährigen Deutschen mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin des Amtsgerichts Gießen lagen keine Haftgründe gegen den Kriminellen vor, die Beamten entließen ihn daraufhin. Sie leiteten entsprechende Strafverfahren gegen ihn ein.

Gießen: Mehrere Einbrüche

Unbekannte hatten es auf einen Gastronomiebetrieb in der Klinikstraße abgesehen. Sie schoben am Sonntag (24.09.) gegen 03.15 Uhr einen Rollladen hoch und brachen ein Fenster auf. Aus dem Inneren klauten sie Bargeld.

Ebenfalls gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Gastronomie in der Goethestraße. Sie erbeuteten beim Einbruch am Samstag (30.09.2023) zwischen 05.00 Uhr und 05.15 Uhr Bargeld.

Zwischen Dienstag (03.10.2023), 11.30 Uhr und Mittwoch, 07.00 Uhr schlugen Einbrecher in der Wilhelmstraße zu. Sie brachen die Tür eines Sanitätshauses auf und nahmen einen Tresor mit. Sie konnten unerkannt entkommen.

Vermutlich über ein Fenster gelangten Kriminelle in ein weiteres Sanitätshaus in der Marburger Straße. Im Inneren hebelten sie Schränke auf, nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen aber nichts mit. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (02.10.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch, 07.10 Uhr.

In der unteren Marburger Straße (nahe Anlagenring) machten sich Diebe an dortigen Geschäftsräumen einer Textilprintfirma zu schaffen. Sie brachen ein gekipptes Fenster auf und erbeuteten bei ihrer Tat zwischen Montag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 08.50 Uhr Bargeld.

Ein Burgerrestaurant in der Steinstraße war am Mittwoch (04.10.2023) gegen 01.30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Durch Aufbrechen eines Fensters gelangten die Diebe in die Räume des Gastrobetriebs und klauten Bargeld.

Die Kriminalpolizei bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Widerstand geleistet

Nachdem sich ein 24-Jähriger in einer Fachklinik des Universitätsklinikums aggressiv gegenüber Personal verhielt, verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei. Die Beamten forderten den ukrainischen Asylbewerber auf, sich zu beruhigen und die Klinik zu verlassen. Seine Behandlung am Montagmittag (02.10.2023) war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Da er den Aufforderungen nicht nachkam, brachten die Beamten ihn schließlich gegen 15.45 Uhr aus dem Krankenhaus. Dagegen wehrte er sich gewaltsam. Der Mann schlug und trat gezielt nach den Beamten. Um den Angriff abzuwehren, mussten die Beamten den Schlagstock einsetzten. Der Angreifer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Notaufnahme eingeliefert. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd blieben unverletzt. Sie leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann ein.

Biebertal: Einbruchversuch in Wohnhaus

Eine beschädigte Tür hinterließ ein Unbekannter nach einem Einbruchsversuch in Rodheim-Bieber. Am Montag (02.10.2023) zwischen 20.30 Uhr und 22.00 Uhr machte er sich an einem Einfamilienhaus in der Fellingshäuser Straße zu schaffen. Er brach seinen Versuch aus unbekannten Gründen ab und flüchtete unerkannt. Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen? Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-6555.

Pohlheim/L 3132: Mehrere Verletzte nach Unfall

Insgesamt fünf Verletzte, zwei demolierte Autos und ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagabend (03.10.2023). Eine 27-jährige Autofahrerin fuhr die Landstraße 3132 mit ihrem Toyota von Watzenborn-Steinberg in Richtung Gießen. Gegen 19.35 Uhr fuhr hinter ihr in gleicher Richtung ein 30-Jähriger mit seinem VW. Im Bereich einer Firmenzufahrt kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei erlitt die Toyotafahrerin aus Gießen sowie ihre ebenfalls aus Gießen stammende, 26 Jahre alte Mitfahrerin schwere Verletzungen. Da sie im Fahrzeug eingeklemmt waren, musste sie die eingesetzte Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreien.

Der Lenker des VW erlitt leichte, seine 27-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Ein ebenfalls im Fahrzeug sitzendes, zweijähriges Kind wurde leicht verletzt. Alle drei Insassen stammen aus dem Landkreis Gießen. Die Verletzten brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße blieb bis ca. 22.00 Uhr wegen des Einsatzes gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 zu melden.