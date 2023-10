57-Jähriger nach Sturz mit Motocross Maschine schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde am Dienstagmorgen ein 57-jähriger Mann aus Wanfried, der gegen 10.40 Uhr mit einer Motocross Maschine zu Fall kam. Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege berichten, war der Mann in der Gemarkung Frankenhain auf einer privaten Wiese unterwegs. Während der Geländefahrt brachen laut Unfallbericht offenbar zwei Speichen am Vorderrad heraus. Dadurch verkeilte sich letztendlich das Rad, wodurch der 57-Jährige über den Lenker seines Kraftrades geschleudert wurde und auf der Wiese zu Fall kam. Der Fahrer ist mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. An dem Kraftrad und der Ausrüstung des Verunfallten entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Unfallflucht; Schaden 200 Euro

Nachdem ein 43-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf am Dienstagmorgen einen Heckschaden in Höhe von 100 Euro an seinem in der Kurstadt geparkten Auto festgestellt hatte, rief er die Polizei zwecks Unfallaufnahme hinzu. Das mutmaßliche Verursacherfahrzeug einer ebenfalls aus BSA stammenden 31-Jährigen stand noch hinter dem Auto des 43-Jährigen geparkt. Am Pkw der 43-Jährigen stellten die Beamten auch einen leichten Schaden in Höhe von 100 Euro an der Fahrzeugfront fest. Beide Schäden resultieren mutmaßlich aus einem Einparkvorgang der 43-Jährigen, gegen die sich nun die weiteren Ermittlungen richten.

Wildunfall

Eine 64-jährige Autofahrerin aus Meißner hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00.50 Uhr auf der Landesstraße L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone ein Reh erfasst. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Jagdausübungsberechtigter das Tier von seinen Leiden erlösen musste. Der Wagen der Frau wurde mit 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Diebstahl aus Handtasche; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend sind einer 16-Jährigen aus Meinhard Bargeld und Kopfhörer (Apple Air Pods) im Gesamtwert von 185 Euro aus einer Handtasche geklaut worden. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr in Eschwege vor dem Kino stehen lassen, als sie die Tasche später wieder an sich nahm, fehlten die besagten Gegenstände. Hinweise zu dem Diebstahl unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau ist am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf der L 3238 zwischen Küchen und Walburg mit einem Reh zusammengestoßen, welches bei dem Aufprall schwer verletzt und letztlich dann von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Exhibitionistische Handlungen; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag hat eine 69-jährige Frau aus Berlin einen Fall von Exhibitionismus zur Anzeige gebracht, der sich bereits am vergangenen Freitag gegen 16.10 Uhr in der Hübenthaler Straße in Gertenbach zugetragen haben soll. Zur besagten Zeit soll ein unbekannter Mann (Beschreibung: 180-185 cm groß; ca. 20-30 Jahre alt; kräftige Statur; dunkelhaarig; dunkel gekleidet) die 69-Jährige dadurch belästigt haben, indem er gegenüber der Frau bewusst an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll der Unbekannte auf einem orangefarbenen Rasenmähtraktor unterwegs gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 oder an die Kripo Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Auf der Landesstraße 3302 zwischen Witzenhausen und Ziegenhagen hat eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr einen Waschbären erfasst, der anschließend in eine Feldgemarkung verschwand. Am Auto der jungen Frau entstand dabei ein Schaden von 500 Euro.

Sachbeschädigung und Unfallflucht; Polizei ermittelt gegen zwei unbekannte Fahrer von Motocross Maschinen und sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat nach zwei kurz aufeinander folgenden Vorfällen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung gegen zwei unbekannte Verkehrsteilnehmer auf Motocross Maschinen aufgenommen.

Außenspiegel abgetreten

Wie die Beamten aus Eschwege berichten, befuhr am Dienstagmorgen ein 52-Jähriger aus Wehretal gegen 09.45 Uhr mit seinem Auto in der Ortslage von Niederhone die Jestädter Straße von Oberhone kommend, in Richtung Jestädt. Hinter dem Auto befanden sich zu dieser Zeit zwei Motorräder (Motocross Maschinen) in gleicher Fahrtrichtung. Wegen eines auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstandes musste der 52-Jährige dann seinerseits kurzzeitig nach links ausweichen. Im Anschluss wurde der Mann von der ersten Motocross Maschine überholt. Dabei soll der Kradfahrer während des Überholvorgangs mutwillig den linken Außenspiegel an dem Pkw des 52-Jährigen abgetreten haben. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Der unbekannte Motorradfahrer setzte seine Fahrt im Anschluss fort.

Zweites Motorrad von Pkw touchiert; Motorrad fährt unerlaubt davon

Infolge dieses ersten Vorfalls zog der 52-Jährige mit seinem Wagen offenbar erneut nach links und touchierte dabei dann leicht die zweite Motocross Maschine, deren Fahrer ebenfalls im Begriff war, den Pkw zu überholen. Der zweite, unbekannte, Kradfahrer kam trotz der leichten Kollision mit dem Pkw jedoch nicht zu Fall und setzte seine Fahrt letztlich ebenfalls ohne anzuhalten fort. Der Streifschaden an dem Pkw durch die Cross Maschine beziffert sich auf 800 Euro.

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen die unbekannten Cross Fahrer in einem Fall nun wegen Sachbeschädigung und im anderen Fall wegen Verkehrsunfallflucht.

Hinweise zu den unbekannten Fahrern der Cross Maschinen sind erbeten unter 05651/925-0.