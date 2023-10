Mann bespuckt Bahnmitarbeiterin – Zeugen gesucht!

Vöhl-Thalitter (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Ein bislang unbekannter

Mann bespuckte gestern Nachmittag (3.10. / 16:08 Uhr) eine Zugbegleiterin

während der Zugfahrt von Brilon nach Marburg. Vorausgegangen war eine zunächst

verbale Auseinandersetzung, da der Unbekannte keinen gültigen Fahrschein

vorzeigen konnte. Erst nach mehrmaliger Aufforderung verließ der Mann

schließlich die Kurhessenbahn (RB 23227) am Haltepunkt Vöhl-Thalitter (Landkreis

Waldeck-Frankenberg). Beim Ausstieg spuckte er der Zugbegleiterin ins Gesicht

und beleidigte sie zudem. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

BMW entwendet – Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt

Tatzeit: Dienstag, 03.10.2023, 01:30 Uhr

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen BMW in der Dorothea-Viehmann-Straße in Niedenstein-Wichdorf.

Der schwarze BMW vom Typ X6 xDrive 30D war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf der Grundstückseinfahrt der Wohnanschrift der Geschädigten geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die elektronischen Zugangsdaten des Pkw zuvor durch die unbekannten Täter mittels technischen Hilfsmitteln ausgespäht wurden. Mit diesen ließ sich der BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-XO 444 in der Folge öffnen und auch starten. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin mit dem BMW mit einem Gesamtwert von ca. 35.000,- EUR in unbekannte Richtung.

Im Laufe des Dienstagvormittag konnte der BMW im Bereich Espenau (Landkreis Kassel) aufgefunden und zwecks Spurensicherung sichergestellt werden. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Auto aufgebrochen

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 14:30 Uhr bis Samstag, 30.09.2023, 14:45 Uhr

Am Samstagnachmittag haben Unbekannte ein Auto auf dem Parkplatz des Friedhofs am Geismarrain in Fritzlar aufgebrochen.

Die 60-jährige Fahrerin aus Gemünden (Wohra) parkte ihren grauen Seat Tarraco mit dem amtlichen Kennzeichen KB-TB 63 auf dem dortigen Parkplatz und entfernte sich vom ihrem Auto. Die Tat ereignete sich innerhalb nur weniger Minuten. Die unbekannten Täter schlugen zwei Seitenscheiben des Autos ein und klauten zwei Rucksäcke samt Inhalt aus dem Innenraum des Autos. In den Rucksäcken befanden sich unter anderem Bankkarten, amtliche Ausweise, Handys sowie Bargeld.

Der gesamte Stehlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 600,- EUR.

Kurz vor der Tat ist der Geschädigten eine Person im dortigen Bereich aufgefallen die wie folgt beschrieben werden kann:

Männliche, circa 35 Jahre alt, schmale Figur, Glatze, graue Kappe, schwarze Jacke, braune Jeans. Die Person führte zu diesem Zeitpunkt einen auffälligen gelben Rucksack mit sich.

Wer Hinweise auf die Person oder die Tat geben kann wendet sich bitte an die Polizeistation Fritzlar unter 05622/9966-0.

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 20:25 Uhr

Eine Schaufensterscheibe wurde im Bereich der Landgraf-Philipp-Straße/Alleeplatz in Schwalmstadt mutwillig zerstört.

Ein Mitteiler hatte am Samstagabend die Polizei verständigt, da ihm eine zerstörte Schaufensterscheibe aufgefallen war. Die verständigte Polizei traf wenig später am Tatort ein und stellte fest, dass die dortige Schaufensterscheibe komplett zerstört wurde. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeistreife hatte sich zusätzlich eine alkoholisierte Person telefonisch bei der Polizei gemeldet und angeben, dass er die Schaufensterscheibe im dortigen Bereich beschädigt hätte.

Durch die Streife konnte der Mitteiler sowie mehrere Jugendliche aus dem Schwalm-Eder-Kreis und dem Kreis Hersfeld-Rotenburg am Tatort angetroffen werden. Die Personalien der Anwesenden wurden durch die Polizei festgestellt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Anwesenden konnte vorerst kein konkreter Tatverdächtiger ermittelt werden, sodass die Ermittlungen hinsichtlich des Tatbeitrags der angetroffenen Personen derzeit andauern.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 1000,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Schwalmstadt ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.