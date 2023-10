Unterführung beschädigt

Bebra. Am Montag (02.10.) kam es gegen 17.40 Uhr in Bebra, Bismarcktraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Ein 46 Jahre alter Mann aus Bebra wollte von der Bismarckstraße aus kommend in Richtung Parkplatz zur Bahnhofsstraße fahren. Dabei touchierte der Mann mit dem Dach seines Mercedes Kleinbusses die Decke einer Unterführung zum Parkplatz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro und an der Fassade der Unterführung in Höhe von circa 3.000 Euro.

Alleinunfall

Bebra. Am Dienstag (03.10) kam es gegen 18.15 Uhr auf der B27 in Höhe Asmushausen zu einem Alleinunfall. Ein 30 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Cornberg befuhr mit seinem Pkw die B 27 von Bebra kommend in Richtung Sontra. Zwischen den Anschlussstellen Bebra-Nord und Asmushausen kam der Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kollidierte mit der linken Leitplanke und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 6.000 Euro.

Unfallfluchten in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Montag (02.10.) hatte eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck ihren schwarzen BMW im Zeitraum 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz in der Heinrich-von-Stefan-Straße vor einem Schuhgeschäft geparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Auf Dienstag, 3. September, hatte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grünen Renault am rechten Fahrbahnrand der Reckeröder Straße in Fahrtrichtung Meisebacher Straßegeparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur Nachtzeit die Reckeröder Straße von der Fritz-Rechberg-Straße kommend in Fahrtrichtung Meisebacher Straße. Hierbei kollidierte er aus unbekannter Ursache mit dem Pkw der 80-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Niederaula. Am Montag (02.10.) befuhr gegen 11:30 Uhr ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Recklinghausen die B 62 aus Niederaula kommend in Richtung Oberjossa. In der Ortslage Niederjossa kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen, touchierte dabei eine Baustellenabgrenzung mit der linken Fahrzeugseite und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Vorfahrtsverstoß

Haunetal. Am Dienstag (03.10.) wollte gegen 10:30 Uhr ein 22-jähriger Fahrer aus Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) mit seinem Kleinbus von der L 3431 auf die B 27 in Richtung Meisenbach einbiegen. Dabei übersah er den von rechts herannahenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 42-jähriger Fuldaers. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Frontalzusammenstoß

Neuenstein. Am Dienstag (03.10.) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Neukirchen gegen 19:30 Uhr die L 3153 aus Mühlbach kommend in Richtung Aua. In einer Rechtskurve verlor der 19-Jährige aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 29-jährigen Fahrers aus Neuenstein. Dadurch wurden der 19-Jährige und die zwei Insassen der Zugmaschine leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro.

VB

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Zwischen Freitag (29.09.) und Mittwoch (04.10.) kam es in der Adolf-Spieß-Straße 4 in Lauterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkter schwarzer Mercedes wurde durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro. Das wahrscheinlich weiß lackierte Fluchtfahrzeug dürfte hierbei an der Fahrerseite ebenfalls einen deutlichen Schaden davon getragen haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, ihre Hinweise ban die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

FD

Fahrradunfälle

Am Montag (02.10.) kam es nachmittags im Bereich der Polizeistation Hilders zu zwei Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung. Hofbieber. Gegen 15 Uhr wollte ein 86-jähriger Fahrradfahrer aus Petersberg im Ortsteil Wiesen von der Kreisstraße 9 auf den Milseburgradweg in Richtung Langenbieber abbiegen. Hierbei geriet er auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Rennradfahrer aus Petersberg. Dadurch verletzten sich beide Radfahrer und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern ärztlich versorgt werden. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Poppenhausen. Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L 3307 bei Abtsroda. Dort fuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus Künzell von der Wasserkuppe herkommend in Richtung Poppenhausen. Der Radfahrer verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad, kam auf das Bankett und stürzte. Ein hinzugerufener Krankenwagen transportierte den leichtverletzten Mann zur weiteren Behandlung in örtliches Krankenhaus. Petersberg. Ein 25-jähriger Toyota-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.10.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 8:45 Uhr in Petersberg die B 458 aus Richtung Wissels kommend in Fahrtrichtung Böckels. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Weg auf der Seite zum Liegen. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Alleinunfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (03.10.). Ein 18-jähriger Seat-Fahrer aus Mainz befuhr gegen 20 Uhr in Fulda die L 3418 aus Richtung Niederrode kommend in Fahrtrichtung Johannes-Nehring-Straße. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang Sickels kam er ins Schleudern, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der junge Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Diebstahl von Geldbehältnissen aus Pkw

Kirchheim. Am Montag (02.10.) kam es in Kirchheim zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen weißen Kleintransporter. Unbekannte nutzten gegen 6 Uhr einen unbeobachteten Moment, um aus dem vor einer Bäckerei-Filiale abgestellten Fahrzeug zwei Geldbehältnisse zu entwenden. In den Geldbomben wurde mehrere hundert Euro Bargeld aufbewahrt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu nutzen.

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (02.10.) an der Tür eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Kreuzweg“. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 100 Euro entstand. Bereits am 05. September war – ebenfalls vergeblich – versucht worden, auf gleiche Art und Weise in das Wohnhaus einzudringen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in einen Imbiss

Wildeck. Im Tatzeitraum 18. bis 30. September drangen Unbekannte in ein in der Straße „Am Güterbahnhof“ im Ortsteil Obersuhl befindliches Gebäude ein. Im Gebäude befindet sich ein Imbiss aktuell im Umbau, weshalb hier auch Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände lagerten.Unbekannte Täter drangen über die Eingangstür in die Baustelle ein und entwendeten hier Bauholz, Sanitärmaterial und Geschirr im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jeder anderer Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Wahlplakate beschädigt

Bebra/Rothenburg a.d. Fulda. Am Montagvormittag (02.10.) stellten Beamte der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda jeweils zwei mit Farbe beschmierte Wahlplakate in der Eisenacher Straße in Bebra-Weiterode und in der Kasseler Straße in Rothenburg a.d. Fulda fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerbrand

Bad Hersfeld. Am Freitag (29.09.), gegen 13:40 Uhr, kam es zu einem Kellerbrand in einem Gebäude in der Kohlberger Straße. Die Feuerwehr Bad Hersfeld hatte den Brand zeitnah unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens wird im höheren vierstelligen Bereich geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen der bisher getroffenen Brandursachenermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld/Rotenburg konnten zwei Kinder ermittelt werden, die nach derzeitigem Kenntnisstand – in fehlendem Bewusstsein der Gefährlichkeit ihres Handelns – in einem Kellerraum gelagerten Hausrat in Brand setzten. Hintergrund ihres Handelns sind nach aktuellen Erkenntnissen Streitigkeiten unter Kindern.

Wahlplakat angezündet

Hünfeld. Unbekannte zündeten am Montagabend (02.10.), gegen 21.10 Uhr, ein Wahlplakat in der Klingelstraße an. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde auf das Feuer aufmerksam und löschte die Flammen eigenständig ab. Das Plakat verbrannte bis zur Hälfte. Weitere Wahlplakate oder Gegenstände wurden nicht beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kunstwerk beschädigt

Fulda. Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagmorgen (03.10.), gegen 2.40 Uhr, ein in der Bahnhofstraße vor einem Schnellrestaurant aufgestelltes Kunstwerk eines sogenannten „Alltagsmenschen“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schmiss der Täter die Figur um, sodass deren Kopf abbrach und Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der bislang Unbekannte kann als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild, schlanker Statur und mittellangem, vermutlich braunem, gelocktem Haar beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine glänzend schwarze Jacke mit braunem Fellbesatz am Kragen beziehungsweise der Kapuze, einen mehrfarbigen Schal, eine dunkle Jeans und schwarze Schuhe mit Lederglanz getragen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Phishing – Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag – Polizei gibt Tipps

Künzell. Unbekannte Betrüger erbeuteten zwischen Mittwoch (27.09.) und Freitag (29.09.) einen hohen fünfstelligen Geldbetrag von einem Mann aus Künzell.

Nach aktuellem Kenntnisstand erhielt der Künzeller zunächst eine E-Mail – angeblich von seiner Hausbank. Hierin wurde der Mann aufgefordert, mehrere persönliche Daten einzugeben. Wenige Tage später erhielt er einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser erklärte dem Künzeller, dass es zu mehreren unrechtmäßigen Abbuchungen von seinem Konto gekommen sei. Damit man diese Kontobewegungen rückgängig machen könne, müsse der Angerufene für jede einzelne Abbuchung eine TAN zur Stornierung freigeben. Der Mann glaubte den Angaben der Betrüger und generierte mehrere TAN, welche er am Telefon weitergab. Als der Künzeller sein Konto anschließend überprüfte, stellte er fest, dass insgesamt ein hoher fünfstelliger Betrag bei mehreren Transaktionen von seinem Konto abgebucht worden war und er informierte umgehend die Polizei.

Ihre Polizei gibt Tipps: Wie können Sie sich vor Phishing schützen?

Diebstahl

Fulda. Eine Dachrinne und ein Blitzableiter eines Gebäudes in der Rangstraße wurden in der Nacht zu Sonntag (01.10.) Ziel unbekannter Täter. Nach momentanen Erkenntnissen trennten die Langfinger das rund 1.000 Euro teure Diebesgut mit technischen Hilfsmitteln ab und flüchteten dann unerkannt. Sie hinterließen außerdem circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Sporthalle

Pilgerzell. Die Sporthalle einer Schule in der Straße Rössengraben beschädigten Unbekannte am Montagabend (02.10.), gegen kurz vor 22 Uhr. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Täter unberechtigten Zugang zu dem Gebäude, nachdem eine Sportgruppe zuvor dort trainiert hatte. Noch bevor der Hausmeister das Gebäude verschließen konnte, verursachten die Unbekannten mit einem Mattenwagen rund 2.500 Euro Schaden an mehreren Türen. Eine der Personen kann durch den Zeugen als circa 15 bis 17 Jahre alt, mit blonden Haaren und schlanker Statur beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen am Montagabend (02.10.) ein schwarzes Segway, Modell Ninebot Kick Scooter MAX G30D, mit dem Kennzeichen 566 NIS. Die Eigentümerin hatte das Elektrokleinstfahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand, während sie sich in einem Getränkemarkt in der Straße „Alte Ziegelei“ befand, technisch gegen Diebstahl gesichert. Als sie zu ihrem Zweirad zurückkehren wollte, hatten Unbekannte den Roller im Wert von circa 750 Euro jedoch entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lebensmittelautomat aufgehebelt

Hünfeld. Einen auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße aufgestellten Lebensmittelautomaten hebelten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (03.10.) gewaltsam auf. Anschließend brachen die Täter die Geldkassette auf und stahlen eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handydiebstahl

Mücke. Unbekannte entwendeten am Samstag (30.09.), gegen 21 Uhr, ein Samsung S21 FE im Wert von circa 400 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Eigentümer des Handys zur Tatzeit in einem Schnellrestaurant in der Straße „Gottesrain“ in Atzenhain. Wenig später stellte er den Verlust des Mobiltelefons fest. Wie genau die Täter das Gerät zunächst unbemerkt entwendeten, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Romrod. Am Montag (02.10.), kam es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zeller Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brachen bisher unbekannte Täter die Wohnungstür gewaltsam auf und entwendeten dann eine Playstation 4 und ein weiß-rotes Mountainbike der Marke „Sprint“ im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Außerdem hinterließen die Einbrecher Sachschaden von mehreren tausend Euro in den Räumlichkeiten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Osthessen und der Staatsanwaltschaft Fulda

Update zu Flugzeugabsturz – Obduktionsergebnis

Neuenstein. Am Mittwoch (20.09.), gegen 13:25 Uhr, waren bei einem Flugzeugabsturz auf einer Freifläche im Bereich Neuenstein-Raboldshausen zwei Insassen tödlich verletzt worden. Wir berichteten.

Zur endgültigen Identifizierung der beiden Verstorbenen und zur Klärung der Todesursache hatte die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese fand am vergangenen Mittwoch (27.09.) statt. Das endgültige Ergebnis liegt nun vor: Bei den beiden Verstorbenen handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Augsburg. Todesursächlich waren bei beiden Insassen nach vorliegenden Erkenntnissen Multiorgantraumen infolge des Flugzeugabsturzes. Wer die Maschine zum Absturzzeitpunkt flog und bei wem es sich um den Co-Piloten handelte, bleibt unklar.

Warum die Maschine abstürzte, ist weiterhin unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten in Neuenstein

Am Dienstag, 03.10.2023, gg. 19:35 Uhr kam es auf der L3153 zwischen Neuenstein Aua und Mühlbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Neukirchener (Schwalm) befuhr die L3153 mit seinem Pkw in Richtung Aua als ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine, mit einem 29 jähringen Neuensteiner und einer 24 jährigen Neuensteinerin als Insassen, entgegenkam. Der Neukirchener geriet auf die entgegenkommende Fahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Alle Insassen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25000,- EUR.

Tageswohnungseinbruch am 02.10.2023 in Romrod, Zeller Strasse

Am Montag, den 02.10.2023, kam es in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Zeller Straße in Romrod. Bisher unbekannte Täter brachen gewaltsam die Wohnungstür auf und entwendeten u.a. eine Spielekonsole und ein Fahrrad im Gesamtwert von 500 Euro. Nach der Tat verwüsteten die Täter die Wohnung. Nach einer vorläufigen Schätzung der Einsatzkräfte beläuft sich der dadurch entstandene Sachschaden auf ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter 06631-974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der Polizei: www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall auf BAB 4 mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, dem 03.10.2023, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Osten, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen, auf Höhe km 326,5, Gemarkung Gerstungen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW bis 3,5t. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Fahrer aus Hungen mit seinem BMW den linken von zwei vorhandenen Fahrstreifen der Bundesautobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und prallte gegen die linke Heckseite eines auf der rechten Spur fahrenden Renault Masters mit polnischer Zulassung. Durch den Primäranstoß geriet der Renault Master seinerseits ins Schleudern, stieß gegen die Betongleitwand der Mittelbegrenzung und kam auf der linken Fahrspur stehend in seine Endposition. Der BMW kam nach dem Zusammenstoß mit dem Renault Master nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von der Schutzplanke abgeleitet und erreichte auf der rechten Fahrspur stehend seine Endposition. Der 44-jährige, polnische Fahrer des Renault Master und seine polnische Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des o. g. BMW blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 90000,-EUR geschätzt. Die BAB 4 musste in Fahrtrichtung Osten über die Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Funkstreifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die freiwillige Feuerwehr Obersuhl, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 02.10.2023 zwischen 08:20 Uhr und 10:20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Fuldaer Straße 31a, 36119 Neuhof

Am Montag, den 02. Oktober 2023, kam es am frühen Morgen, in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 10:20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz im hinteren rechten Bereich, in Neuhof. Ein bisher unbekannter PKW oder vermutlich Transporter rangierte auf dem dortigen Parkplatz im hinteren rechten Bereich und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den dort abgeparkten Pkw der Geschädigten. Der PKW oder Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuhof unter der Rufnummer 06655/9688-0 in Verbindung zu setzen.

Kleintransporter fährt auf Gespann mit Pferdeanhänger auf

Osthessen (ots)

Am Montagabend (02.10.) ereignete sich gegen 22.15 Uhr auf der Autobahn A 7 zwischen den Anschlussstellen Fulda Mitte und dem Dreieck Fulda ein Auffahrunfall, bei dem ein Kleintransporter und ein Gespann mit Pferdeanhänger beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Kleintransporter in Höhe der Ortslage Keulos auf das Gespann auf. Daraufhin kippte der Pferdeanhänger auf die Seite und das Zugfahrzeug überschlug sich. Dabei riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab. Die beiden Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Die Beifahrerin des Gespannes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Dem Fahrer des Gespannes und Besitzer des Pferdes gelang es, das Tier oberhalb der Autobahn einzufangen und zu beruhigen. Ortskundige Passanten, welche sich in der Nähe der Unfallstelle befanden, unterstützten die Einsatzkräfte und den Tierhalter bei der Verständigung eines Tierarztes und bei der kurzfristigen Unterbringung des Pferdes, welches den Unfall nach ersten Erkenntnissen unbeschadet überstanden hat. Der Sachschaden dürfte circa 50.000 Euro betragen. Nach kurzer Vollsperrung blieb der rechte Fahrstreifen für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eiterfeld (ots)

Am Montag (02.10.), um 12:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3171 zwischen den Ortsteilen Fürsteneck und Oberweisenborn, an der Kreuzung mit der Kreisstraße 136, ein Verkehrsunfall.

Eine 35-Jährige Audi-Fahrerin befuhr die L 3171 von Fürsteneck kommend in Richtung Oberweisenborn. An der Kreuzung zur K 136, von Wölf kommend, wollte eine 74-Jährige Citroen-Fahrerin nach links in Richtung Oberweisenborn abbiegen. Hierbei missachtete die 74-Jährige offenbar die Vorfahrt der 35-Jährigen und kollidierte im Frontbereich. Die 35-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden von circa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die L 3171 war vorübergehend voll gesperrt.

Die freiwilligen Feuerwehren Wölf und Ufhausen waren im Einsatz.