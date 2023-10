Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Nachtrag zur Pressemeldung vom Montag, den 02.10.2023 – 17:42 Uhr +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Im Zusammenhang mit der Pressemeldung vom Montag, den 02.10.2023, 17:42 Uhr werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können gebeten, Kontakt zur Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 92080 oder per E-Mail an pst-usingen-dgl.ppwh@polizei.hessen.de aufzunehmen.

Hat jemand am Montag, den 02.10.2023, gegen 13:00 Uhr im Bereich der B 456 (Wehrheim/Usingen) einen grauen Ford Kuga oder eine schwarze Honda ADV 350 mit auffälliger Fahrweise beobachten können? Wenn hierzu Beobachtungen gemacht wurden wird ebenfalls gebeten mit der Polizei in Usingen Kontakt aufzunehmen.

Festnahmen nach Baustelleneinbruch,

Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, Mittwoch, 04.10.2023, gegen 01:00 Uhr

(jn)Zwei junge Männer sind in der zurückliegenden Nacht in Steinbach festgenommen worden, da sie im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Baustelleneinbruch begangen zu haben. Gegen 01:00 Uhr hatte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche von einer Baustelle in der Stettiner Straße wahrgenommen und dort zwei verdächtige junge Männer beobachtet, welche anschließend davonliefen. Kurze Zeit später konnte die verständigte Polizei in unmittelbarer Tatortnähe zwei 17 und 19 Jahre alte Personen aus Steinbach kontrollieren, welche auf die Beschreibung passten und Werkzeug einstecken hatten. Weitere Ermittlungen am Tatort ergaben, dass auf der Baustelle ein Bauwagen geöffnet und weitere Verschlussverhältnisse angegangen sowie Werkzeuge gestohlen worden waren.

Beide Tatverdächtigen wurden zur Polizeistation in Oberursel gebracht, wo gegen den Älteren weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, da er Drogen sowie ein verbotenes Messer bei sich trug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß.

Plane von Kastenwagen aufgeschlitzt und Pakete gestohlen, Steinbach (Taunus), Im Wingertsgrund, Montag, 02.10.2023, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 05:12 Uhr

(jn)Von der Ladefläche eines Fiat Ducato haben unbekannte Täter in Steinbach zwischen Montagabend und Mittwochmorgen mehrere Pakete entwendet. Das Fahrzeug parkte seit Montag, 21:00 Uhr „Im Wingertsgrund“, wo sich die Tat dann bis Mittwochmorgen, 05:12 Uhr ereignet haben muss. Dabei schlitzten der oder die Täter die Plane des Kfz auf und entwendeten knapp 20 Pakete, bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0.

Diebstahl aus Jugendzentrum,

Königsstein, Schneidhainer Straße, Montag, 02.10.2023, 23.00 Uhr bis Dienstag, 03.10.2023, 09.50 Uhr

(eh) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Jugendzentrum Königstein in der Schneidhainer Straße zu einem Einbruch in einen Container. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeitspanne von Montag, 23.00 Uhr bis Dienstag, 09.50 Uhr Zutritt zu dem im Hof stehenden Container. Hier versuchten sie die Tür mittels unbekanntem Gegenstand aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, bogen die Täter die untere Hälfte der Tür nach oben und drangen so in das Innere ein. Dort entwendeten sie ein Smartphone sowie diverse technische Geräte. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 EUR. Der Wert des entwendeten Guts beträgt circa 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Diebstahl aus Baucontainer,

Oberursel, Nassauer Straße, Mittwoch, 04.10.2023, 07.48 Uhr

(eh) Am vergangenen Mittwoch kam es in Oberursel zu einem Einbruchsdiebstahl auf einem Baustellengelände. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nassauer Straße in einen dort befindlichen Baucontainer ein und entwendeten hieraus ein Handy sowie ein Tablet der Marke Samsung. Anschließend entkamen die Täter mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Betrunken und ohne Führerschein,

Königstein, Le-Cannet-Rocheville-Straße, Dienstag, 03.10.2023, 01.11 Uhr

(eh) In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeistation Königstein einen Mann, welcher stark alkoholisiert sowie ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren war. Gegen 01.10 Uhr fiel den Polizisten ein Mazda auf, welcher die Le-Cannot-Rocheville-Straße in Königstein befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der angehaltene 54-Jährige getrunken hatte. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Messwert von über drei Promille. Des Weiteren fiel auf, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten nahmen den Betrunkenen daraufhin fest und ordneten eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

14-Jähriger betrunken angehalten,

Friedrichsdorf, Edouard-Desor-Straße, Dienstag, 03.10.2023, 00.42 Uhr

(eh) In der Nacht auf Dienstag zogen Bad Homburger Polizisten einen betrunkenen 14-Jährigen in Friedrichsdorf aus dem Verkehr. Dieser war gegen 00.40 Uhr mit einem E-Scooter auf der Edouard-Desor-Straße unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei einer anschließenden Kontrolle mit Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Jugendliche einen Wert von über 0,8 Promille hatte. Zudem besaß der Scooter nicht die notwendige Pflichtversicherung. Bei der nachfolgenden Personenkontrolle stellten die Beamten dann noch ein Einhandmesser sicher. Daraufhin nahmen sie den 14-Jährigen fest und ordneten eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Seniorin übersieht Fußgängerin,

Kronberg im Taunus, Jacques-Reiss-Straße, Montag, 02.10.2023, 15:11 Uhr

(jn)In Kronberg ist am Montagnachmittag eine 17-jährige Fußgängerin aus Frankfurt bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Um 15:11 Uhr überquerte die Jugendliche den Fußgängerüberweg auf der Frankfurter Straße in Richtung der Jacques-Reiss-Straße. Zeitgleich befuhr eine 87-jährige Smart-Fahrerin aus Königstein die Jacques-Reiss-Straße, um nach rechts auf die Frankfurter Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die querende 17-Jährige und touchierte diese mit dem Pkw. Infolgedessen musste die junge Frau ärztlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand ein leichter Sachschaden an dem Smart.

Alkoholisiert Unfall verursacht und verletzt, Schmitten, Kanonenstraße, 03.10.2023, 15.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender 37-jähriger Quadfahrer einen Verkehrsunfall und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 37-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem Quad vom Feldberg kommend auf der Kanonenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Quad geriet in den Graben und kippte um. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der leichtverletzte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.